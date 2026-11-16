Tokio Hotel Live in Wien: Glitzer, Nostalgie und Monsun in der ausverkauften Stadthalle

Die Band Tokio Hotel liefert in der Wiener Stadthalle ein hochenergetisches Konzert mit glitzernden Kostümen, Hits wie Durch den Monsun und Rückblicken auf über 20 Jahre Musikgeschichte.

Die Wiener Stadthalle war am Sonntagabend bei dem Auftritt der deutschen Band Tokio Hotel restlos ausverkauft. Das Konzert bot den Fans eine bunte Glitzershow, die Elemente des Teenage-Angst-Rocks mit Beziehungs-Pop verband. Mit einem hochroutinierten und durchchoreografierten Spektakel bediente man die Erwartungshaltung eines Publikums, das seit über 20 Jahren an die Gruppe gebunden ist. Am Ende der Show standen alle Besucher gemeinsam auf den Beinen, um den Titel Durch den Monsun zu singen.

Spektakulärer Einstieg mit glitzerndem Astronauten-Kostüm

Kurz vor 21:00 Uhr startete die Show mit einem visuell spektakulären Moment. Sänger Bill Kaulitz schwebte in einem intensiv mit Glitzersteinen besetzten Alien- oder Astronautenkostüm per Abseilbühne in die Halle. Die Stadt ist mit Besuchern unterschiedlichen Alters gefüllt, wobei die Menge bis unter das Dach reichte. Diese Aktion in der Luft sollte sich im Verlauf des gut zweistündigen Abends zu einem wiederkehrenden thematischen Element entwickeln. Ergänzt wurde das Bühnenbild durch eine ausladende Lichtshow, eine große LED-Wand und andere etablierte Gimmicks aus dem Repertoire des Popshows-Zauberkastens.

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Rockiger Start und die Dynamik der vier Mitglieder

Der musikalische Einstieg war rockig, auch wenn der Sound bewusst glattgebügelt präsentiert wurde. Die Songs Shout 2 the Universe, Ready, Set, Go! und Noise bereiteten den Boden für den restlichen Abend. Die Besetzung besteht aus den Brüdern Kaulitz sowie ihren langjährigen Mitstreitern aus Kindertagen, Georg Listing am Bass und Schlagzeuger Gustav Schäfer. Zwischen den Bandmitgliedern zeichnet sich seit Jahren ein steiles Bekanntheitsgefälle ab. Während Bill und Tom Kaulitz durch ihre Netflix-Serie, ihren erfolgreichen Podcast und diverse TV-Formate mit viel Schmäh durch die Medien wandern, agieren die beiden anderen Mitglieder eher im Hintergrund der öffentlichen Wahrnehmung.

Nostalgie und Identitätssuche im Fokus der Songs

Die Setlist changiert zwischen Songs aus der Frühphase der Band, die ab 2005 einen vermutlich ungesunden Riesenhype auslösten, und Nummern aus späteren Alben. Auch für Nicht-Betroffene ist nachvollziehbar, warum die Band einer Generation als Sprachrohr diente. In den frühen Werken wurden Orientierungslosigkeit, Teenage-Angst und Identitätssuche gekonnt adressiert. In den neueren Songs dominiert stattdessen textlich die Beziehungsnabelschau, die Freude auf den nächsten Beziehungsaufbau und die Sehnsucht nach Stabilität thematisiert. Dieser Stil ist sehr zeitgeistig und spricht ein breites Publikum an, das sich in der Musik wiederfindet.

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Variationen im Bühnenbild und deutsche Hits

Bill Kaulitz präsentierte sich als solider Sänger und Unterhalter, der sich in Wien pudelwohl fühlte. Er wies auf den obligaten Schnitzelverzehr der Band hin und animierte das Publikum zum Konsum von Champagner oder Bier. Zwischendurch gab es ein Autogramm auf ein Fan-T-Shirt, Laufbänder auf der Bühne und einen Ritt auf einer Champagnerflasche. Im späteren Verlauf des Konzerts schlüpfte der Sänger in eine rosa durchsetzte Art Corsage und bewegte sich gekonnt auf Plateau-High-Heels durch die Halle. Dies markierte den Übergang zu ruhigeren Gefilden und deutschen Songs. Highlights wie Geisterfahrer, Totgeliebt und Spring nicht wurden vor allem aus früheren Phasen der Band gebucht.

Kollaborationen und der ewige Hit als Abschluss

Gitarrist und Keyboarder Tom Kaulitz zeigte als Mann, der genau weiß, wo auf der Bühne der Wind von unten kommt, um das wallende Haar in Bewegung zu versetzen. Die vier Musiker lieferten viel Handarbeit, wurden jedoch auch durch Backing-Tracks vom Band unterstützt. Bei recht gediegenem Sound summierte sich dies zu einem Poprock-Fest für die Fan-Massen. Musiklich konnte die Show für nicht komplett verbundene Beobachter ihre Längen haben, auch wenn sich Tokio Hotel showtechnisch echt ins Zeug legten. Mit Hits aus Kollaborationen wie Fahr mit mir (4x4) mit Kraftklub und Fata Morgana mit Nina Chuba näherte man sich dem Ende des regulären Sets. Memory Lane und Homesick sorgten für eine wehmütige Stimmung, bevor der Über-Hit Durch den Monsun zum Schluss kredenzt wurde. Die Many der oftmals lauthals schreienden bis kreischenden Fans in der Stadthalle stimmten dem Text Dann wird alles gut sicher zu.