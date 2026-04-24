Todt enthüllt: Schumacher verursachte Crash mit Villeneuve absichtlich

Ehemaliger Ferrari-Teamchef Jean Todt gesteht im Podcast ein, dass Michael Schumacher 1997 absichtlich mit Jacques Villeneuve kollidierte und auch 2006 in Monaco einen Fahrfehler vorgetäuscht haben soll. Willi Weber kritisiert Todts Aussagen scharf.

Ehemaliger Ferrari-Teamchef Jean Todt hat im 'High Performance Podcast' brisante Aussagen über Michael Schumacher getroffen, die in der Motorsport welt für erhebliche Aufregung sorgen. Todt räumt ein, dass Schumacher 1997 beim Großen Preis von Jerez absichtlich einen Zusammenstoß mit Jacques Villeneuve herbeigeführt hat, um dessen WM-Titelchancen zu zunichtemachen.

Er beschreibt die Aktion als 'schlecht ausgeführt', betont aber, dass Schumacher in der Situation verzweifelt war, da er die Meisterschaft zu verlieren drohte. Diese Enthüllung stellt eine deutliche Kehrtwende in Todts bisheriger Haltung dar, da er Schumacher stets vehement verteidigt hatte. Die umstrittene Kollision in Jerez führte zur Aberkennung aller WM-Punkte für Schumacher in der Saison 1997. Todt lobt Schumacher gleichzeitig als 'außergewöhnlichen Typen', weist aber darauf hin, dass dieser für seine Fehler stets einen hohen Preis zahlen musste.

Neben dem Vorfall in Jerez thematisierte Todt auch den Grand Prix von Monaco 2006. Schumacher soll damals in der Rascasse-Kurve angeblich einen Fahrfehler vorgetäuscht haben, um Fernando Alonso zu behindern und dessen Chancen auf die Pole-Position zu zerstören. Die FIA wertete das Verhalten als absichtliches 'Parkmanöver' und verhängte eine Strafe, die Schumacher zum Start aus der letzten Reihe zwang.

Todt erklärt diese Aktion mit der emotionalen Belastung im Wettkampf und plädiert für Nachsicht bei der Beurteilung von Sportlern in solchen Momenten. Er betont, dass es sich um eine spontane Reaktion handelte und nicht um eine kalkulierte Strategie. Diese Aussagen stehen im Widerspruch zu Todts früherer Verteidigung Schumachers und werfen Fragen nach seinen Motiven auf. Die Aussagen von Jean Todt haben zu heftiger Kritik von Willi Weber, dem langjährigen Manager von Michael Schumacher, geführt.

Weber zeigte sich im 'Express' schockiert und sprachlos über Todts Äußerungen, insbesondere angesichts der schwierigen gesundheitlichen Situation Schumachers nach seinem schweren Skiunfall im Jahr 2013. Er wies die Vorwürfe entschieden zurück und betonte, dass Schumacher niemals absichtlich einen Unfall verursacht hätte. Weber verteidigte Schumachers Manöver in Jerez als 'hart, aber notwendig', um seine Position und die Titelchancen zu verteidigen, und verwies auf ähnliche Aktionen in der Vergangenheit, beispielsweise zwischen Ayrton Senna und Alain Prost.

Auch in Monaco 2006 sieht Weber keine Absicht und fragt, ob ein siebenmaliger Weltmeister keine Fehler mehr machen dürfe. Er äußert zudem den Verdacht, dass Todt versuche, sich nachträglich von Verantwortung zu befreien. Die Debatte um Schumachers Fahrweise und die Rolle von Jean Todt wird die Motorsportwelt noch lange beschäftigen





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