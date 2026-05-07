Tödliches Inferno in der Südsteiermark: Milde Strafe nach rasender Alkohohfahrt

Ein betrunkener Fahrer verursachte mit fast 200 km/h einen tödlichen Unfall, bei dem zwei Ungarn qualvoll verbrannten. Das Gericht sprach trotz der schockierenden Details ein mildes Urteil.

Die Straßen der Südsteiermark wurden Schauplatz einer absolut erschütternden Tragödie , die ein Ausmaß an Grausamkeit und Fahrlässigkeit erreichte, das selbst erfahrene Juristen fassungslos zurücklässt. Ein 38-jähriger Mann aus der Region verursachte einen Verkehrsunfall , der nicht nur durch seine Heftigkeit, sondern vor allem durch die völlig vermeidbaren Umstände bestach.

Mit einer Geschwindigkeit von unglaublichen 195 km/h raste der Fahrer über die Fahrbahn, während er sich in einem Zustand schwerer alkoholischer und substanzieller Beeinträchtigung befand. In einem Moment vollkommener Ignoranz gegenüber dem Leben anderer krachte er ungebremst in das Heck eines kleinen Alfa Romeo. In diesem Fahrzeug befanden sich zwei junge Männer aus Ungarn, ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger, von dem letzterer ein fünfmaliger Familienvater war.

Die Wucht des Aufpralls war so gewaltig, dass der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden Fahrzeugen auf rund 100 km/h geschätzt wurde. In der Folge entzündete sich der Tank des Alfa Romeo augenblicklich, und das Auto wurde innerhalb von Sekunden von Flammen eingehüllt. Die beiden Insassen hatten keinerlei Chance, dem Inferno zu entkommen, und erlitten einen qualvollen Tod in den Flammen ihres eigenen Fahrzeugs, was das Ausmaß dieses Unglücks noch tragischer macht.

Während des darauffolgenden Gerichtsprozesses kamen Details ans Licht, die das Bild des Angeklagten als verantwortungslosen Fahrer vervollständigten. Der Mann gab zu, zuvor in Graz bei einem Bekannten massiv Bier konsumiert zu haben. Doch die Tragödie endete nicht mit dem Konsum vor der Fahrt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer während der Fahrt weiter trank.

In seinem Wagen wurden insgesamt 21 leere Bierdosen gefunden, ein Detail, das die Staatsanwältin vor Gericht mit sichtbarer Bestürzung kommentierte. Die Vorstellung, dass jemand in einem tonnenschweren Fahrzeug mit fast 200 km/h unterwegs ist und dabei kontinuierlich Alkohol zu sich nimmt, wurde als reiner Wahnsinn bezeichnet. Neben einem Blutalkoholwert von 1,43 Promille wurde zudem der Konsum von Cannabis nachgewiesen. Der Angeklagte selbst gab an, sich an den eigentlichen Unfallhergang kaum erinnern zu können, was die Schwere seines Zustands unterstreicht.

Während die Opfer einen grausamen Tod starben, kam der Verursacher mit nur leichten Verletzungen davon, was den emotionalen Kontrast dieses Falles noch verschärft. Trotz der erschütternden Beweislast und des Geständnisses des Mannes, der die volle Verantwortung für die Tat übernahm und im Prozess laut Berichten der Kleinen Zeitung kein einziges Wort widersprach, fiel das Urteil des Gerichts für viele Beobachter überraschend mild aus.

Zwar wurde der Mann verurteilt, doch zählten seine Unbescholtenheit und seine kooperative Haltung während des Prozesses als mildernde Umstände. Das Gericht sprach eine Haftstrafe von insgesamt zwölf Monaten aus, wovon jedoch lediglich vier Monate unbedingt zu verbüßen waren. Diese Entscheidung wirft Fragen nach der Verhältnismäßigkeit von Strafen bei solch extremen Fällen von grober Fahrlässigkeit und bewusster Gefährdung auf. Für die Hinterbliebenen der beiden Opfer bedeutet dies, dass die strafrechtliche Gerechtigkeit kaum spürbar ist.

Deshalb richtet sich der Fokus nun auf ein drohendes Zivilverfahren. Die Angehörigen der verstorbenen Männer fordern für das erlittene Leid und den Trauerschmerz eine Entschädigung in Höhe von jeweils 80.000 Euro. Diese finanzielle Forderung ist jedoch nur ein winziger Trost gegenüber dem unwiederbringlichen Verlust von zwei Menschenleben und dem Trauma, das eine ganze Familie, insbesondere die fünf Kinder des verstorbenen Vaters, nun ein Leben lang tragen muss





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