Ein unbekannter Lkw-Lenker überholte gefährlich auf der S 16 und löste am 26. November 2026 eine Kaskade aus. Zwei Pkw fuhren frontal zusammen. Polizei sucht Zeugen.

Ein schwerwiegender Verkehrsvorfall ereignete sich am 26. November 2026 gegen 18:50 Uhr auf der Autobahn S 16 bei Innerbraz im Bundesland Vorarlberg. Ein noch unbekannter Lkw-Lenker vollführte in der Richtungsfahrbahn Richtung Deutschland einen riskanten Überholvorgang, indem er die doppelte durchgezogene Sperrlinie überquerte und für kurze Zeit auf der Gegenfahrbahn in Richtung Tirol fuhr. Dieses aggressive Manöver löste eine Reihe von Notbresemungen und einen frontalnen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw aus, wobei der Lkw das Geschehen unverfolgt hinter sich ließ.

Gefährliches Überholmanöver auf der Gegenfahrbahn

Die Autobahn Polizeiinspektion Bludenz rekonstruiert den Hergang dahingehend, dass der unbekannte Lkw-Lenker ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte. Dabei ignorierte er die doppelte Sperrlinie und bog zeitweise auf die Gegenfahrbahn ein, was im Gegenverkehr höchste Gefahr bedeutete. Zwei Pkw-Fahrerinnen, die sich auf dem Weg in Richtung Tirol befanden, erkannten die drohende Bedrohung durch den entgegenkommenden Lastwagen rechtzeitig. Um eine Frontalkollision mit dem Lkw zu vermeiden, bremsten sie ihre Fahrzeuge bis zum vollständigen Stillstand ab. Dieser schnelle Reflex rettete ihnen möglicherweise das Leben, verursachte jedoch ungewollt eine neue Gefahrensituation im eigenen Verkehr.

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Kaskadenunfall durch auffahrendes drittes Fahrzeug

Obwohl die beiden Pkw-Fahrerinnen ihre Fahrzeuge zum Stehen brachten, konnte ein dritter Pkw-Lenker, der sich hinter dem ersten angefahrenen Fahrzeug befand, nicht mehr rechtzeitig anhalten. Dieses Fahrzeug prallte frontal gegen das Heck des unmittelbar vor ihm stehenden Autos. Zum Glück kam es zu keiner Kollision mit dem Lkw, der sich bereits entfernt hatte. Auch der dritte beteiligte Pkw blieb äußerlich unbeschädigt, während die beiden direkt in die Bremsung involvierten Fahrzeuge erheblichen Sachschaden erlitten. Der Lenker des auffahrenden Pkw klagte nach dem Unfall über Schmerzen, woraufhin die Rettungskräfte ihn an der Unfallstelle versorgten und zur vorsorglichen Kontrolle ins Landeskrankenhaus Bludenz brachten. Die beiden Insassinnen des angefahrenen Pkw blieben hingegen unverletzt.

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Auswirkungen auf den Verkehr und der unbekannte Lkw-Lenker

An beiden direkt beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw, der den Frontschaden erlitten hatte, wurde als Totalschaden eingestuft und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Das Fahrzeug mit dem Heckschaden hingegen blieb fahrbereit und konnte möglicherweise selbstständig den Unfallort verlassen, nachdem die Rettungskräfte den Verletzten abtransportiert hatten. Während der gesamten Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn in Richtung Tirol im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig vollständig gesperrt. Um die Unglücksort freizubekommen, wurde der Verkehr wechselseitig angehalten, was zu lokalen Verzögerungen führte. Die Identität des Lkw-Lenkers, der die doppelte Sperrlinie überquerte und das Unfallgeschehen auslöste, ist der Polizei derzeit unbekannt. Er setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, was als Fahrerflucht nach einem Unfall mit Personenschaden gewertet werden könnte, da das auffahrende Fahrzeug Schmerzen klagte.

Polizei sucht Zeugen für den Vorfall am 26. November

Die Autobahn Polizeiinspektion Bludenz ersucht insbesondere jene Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Hinweise, die am 26. November 2026 gegen 18:50 Uhr auf der S 16 bei Innerbraz auf Höhe des Straßenkilometers 55,5 unterwegs waren. Insbesondere Personen, die Angaben zum Überholmanöver des Lkw oder zur Identität des Lenkers machen können, werden gebeten, sich bei den Behörden zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Autobahn Polizeiinspektion Bludenz unter der Telefonnummer +43 59133 8101 100 entgegen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um den unbekannten Fahrer ausfindig zu machen und der Verantwortung zuzuführen. Die Polizei betont die Dringlichkeit, da Zeugenberichte entscheidend zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können.