Ein schwerer Brand in der Oberkichenstraße 6 in Dortmund forderte am 28. November 2026 einen menschlichen Todesfall. Die Feuerwehr rettete den Bewohner, dieser verstarb später an den Folgen. Hier sind die Details.

Am 28. November 2026 ereignete sich ein schweres Brandunglück in Dortmund, das einen Menschen das Leben kostete. Die örtlichen Rettungskräfte wurden am frühen Morgen des 28. November um 02:28 Uhr zum Einsatzort in der Oberkichenstraße 6 gerufen. Bei Ankunft der ersten Kräfte war das Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses bereits von heftigen Flammen erfasst, die deutlich aus den Fenstern schlugen. Die Lage entwickelte sich aufgrund einer vermissten Person in der brennenden Wohnung zu einer kritischen Rettungsoperation.

Einsatzverlauf und Rettung des Betroffenen

Die Nachbarn des betroffenen Hauses gaben den Einsatzkräften den entscheidenden Hinweis, dass der Anwohner die Wohnung noch nicht verlassen hatte. Die Feuerwehr leitete daraufhin unverzüglich die Menschenrettung ein, da von einem akuten Lebensgefahrenpotenzial ausgegangen werden musste. Durch die schnelle Intervention der Atemschutztrupps gelangte man in die Brandwohnung. Die vermisste Person wurde in den folgenden Minuten gefunden, befand sich zum Zeitpunkt der Bergung jedoch bereits bewusstlos im Gebäude.

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Tödlicher Verlauf trotz schneller Bergung

Obwohl die Person von den Feuerwehrleuten aus der Gefahrzone gebracht werden konnte, waren die erlittenen Verletzungen verheerend. Der Gerettete verstarb im weiteren Verlauf des Einsatzes an den schweren Brandverletzungen, die er sich bei der Rettung zugezogen hatte. Die Rettungsmaßnahmen konnten den Tod des Bewohners nicht abwenden, die schnelle Bergung verhinderte jedoch eine noch tragischere Situation für andere im Haus. Der Vorfall verdeutlicht die extreme Gefahr und Geschwindigkeit, mit der sich Wohnungsbrände entwickeln können.

Brandbekämpfung und Kontrolle der Lage

Nach der Bergung der betroffenen Person konzentrierte sich der Einsatz auf die vollständige Löschung des Feuers. Ein Atemschutztrupp bewältigte die Brandbekämpfung unter Einsatz eines C-Rohrs, wodurch die Flammen relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden konnten. Parallel dazu wurden die benachbarten Wohnbereiche auf Rauch- und Brandausbreitung überprüft, um eine Ausweitung des Schadens auf das gesamte Gebäude zu verhindern. Die strukturierte Vorgehensweise der Feuerwehr verhinderte zusätzliche Schäden an der Bausubstanz des Mehrfamilienhauses.

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Sicherheit der Anwohner und Nachbetreuung

Die anderen Bewohner des Hauses hatten sich in der Frühe des 28. November selbstständig in Sicherheit gebracht und sich auf dem nahegelegenen Parkplatz versammelt. Nach Beendigung der technischen Maßnahmen und der Kontrolle der Umgebung durch die Fachkräfte durften alle weiteren Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Situation für die nicht betroffenen Nachbarn war somit nach Abschluss der Einsatzdauer von etwa einerinhalb Stunden wieder reguliert. Keine weiteren Personen mussten aufgrund der Rauchentwicklung oder strukturellen Schäden vorübergehend ihr Zuhause aufgeben.

Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache

Die genaue Ursache für das Feuer ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Hergang des Brandes rekonstruieren zu können. Mit insgesamt 31 Einsatzkräften war die Feuerwehr in Dortmund am 28. November im Einsatz, was die Schwere des Vorfalls und den erforderlichen Aufwand zur Eindämmung unterstreicht. Die klärenden Maßnahmen durch die Staatsanwaltschaft werden den weiteren Verlauf der Untersuchung bestimmen.