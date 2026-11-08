Tödlicher Wanderunfall: 80-Jähriger stürzt in Götzis ab

Ein 80-jähriger Mann ist bei einem Wanderunfall am Kapfweg in Götzis schwer verunglückt. Er stürzte 100 Meter tief und erlag später seinen Verletzungen.

Ein 80-Jähriger verunglückte am Sonntagvormittag in Götzis im Bundesland Vorarlberg tödlich. Der Senior befand sich auf einem Wanderweg mit seiner Lebensgefährtin, als er aus unbekannter Ursache einen steilen Abhang hinunterstürzte.

Tödlicher Absturz am Kapfweg in Götzis

Der tragische Vorfall ereignete sich gegen 12.58 Uhr am unteren Kapfweg in Götzis. Der 80-Jährige und seine 67-jährige Lebensgefährtin waren gemeinsam zu Fuß unterwegs. Plötzlich stürzte der Mann eine steile Böschung hinab. Seine Begleitung reagierte sofort und legte einen Notruf ab, um Hilfe für den Verunglückten zu organisieren. Die Umstände des Sturzes bleiben bis dato ungeklärt.

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Einsatzkräfte starten umfassende Suche

Nach dem Notruf rückten die Bergrettung sowie der Rettungshubschrauber Christophorus 8 aus. Zwei weitere Bergsteiger, die sich zufällig in der Nähe aufhielten und von dem schweren Unfall erfuhrn, versuchten eigenständig, den Verletzten zu finden. Diese Passanten stiegen in das schwer zugängliche Gelände ab, um den Ort des Geschehens zu lokalieren. Ihre Suche war erfolgreich, da sie den 80-Jährigen rund 100 Meter unterhalb des Wanderweges entdeckten.

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Schwere Verletzungen und medizinische Versorgung

Der Absturz hinterließ schwere Verletzungen bei dem 80-Jährigen. Die lokale Bergrettung sicherte den Verunglückten an Ort und Stelle und brachte ihn aus dem unwegsamen Gelände heraus. Anschließend erfolgte eine erste medizinische Versorgung durch das Fachpersonal. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Mann anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die nächstgelegene Klinik verbracht.

Todesfall im Landeskrankenhaus Feldkirch

Der Verunglückte wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Dort unterhielten Ärzte alle Bemühungen, das Leben des Senior zu retten. Leider erlag der 80-Jährige noch am Sonntagnachmittag seinen schweren Verletzungen. Der Unfallort am Kapfweg bleibt ein trauriger Höhepunkt in der lokalen Unfallstatistik.