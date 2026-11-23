Am 22. November 2026 kam es in Osterholz-Scharmbeck zu einem schweren Unfall mit einem Baum. Eine Frau verstarb trotz Rettungseinsatz der Feuerwehr und Polizei.

Am Sonntagmorgen, dem 22. November 2026, ereignete sich in Osterholz-Scharmbeck ein schwerwiegender Verkehrsunfall, der den lokalen Rettungsdienst und die Feuerwehr in Alarmbereitschaft versetzte. Um 09:21 Uhr trafen die ersten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr en Osterholz-Scharmbeck und Heilshorn auf der Straße Feldhorst ein. Der Alarm hatte den Zusatz " Verkehrsunfall - eingeklemmte Person" erhalten. Die Anfahrt gestaltete sich für die Kräfte besonders anspruchsvoll, da die Straßenoberfläche stellenweise extrem glatt war, was die Bremswegstrecken und die Fahrkontrolle erheblich erschwerte.

Schwere Kollision mit Baum führt zum Fahrzeugwrack

Die vor Ort eintreffenden Kräfte stellten einen Pkw fest, der von der Fahrbahn abgekommen war und mit der Fahrerseite massiv gegen einen Baum kollidiert war. Das Fahrzeug befand sich in einem schwer verformten Zustand, was auf die hohe Aufprallgeschwindigkeit und die Wucht der Kollision hinwies. Trotz der sofort eingeleiteten Maßnahmen kam für die Fahrerin jede Hilfe zu spät. Sie verstarb an den Folgen des Unfalls, bevor medizinische Lebensrettung möglich war. Der alarmierte Rettungshubschrauber Christoph 6 konnte daraufhin seinen Anflug auf die Einsatzstelle abbrechen, da keine medizinische Versorgung mehr erforderlich war.

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Technische Bergung und Sicherung der Gefahrenstelle

Die Feuerwehr übernahm die Aufgabe, den Brandschutz an der Unfallstelle sicherzustellen und die technische Bergung des Wracks einzuleiten. In enger Absprache mit der Polizei und dem Rettungsdienst wurde das verunfallte Fahrzeug zunächst mit der Seilwinde des Rüstwagens von dem Baum weggezogen. Dieser Schritt war notwendig, um den Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs freizugeben und den Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte wie der Schere und des Spreizers zu ermöglichen. Anschließend wurde die verunglückte Person aus dem stark zerstörten Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Der weitere Ablauf der technischen Hilfeleistung wurde strikt koordiniert, um weitere Verletzungen der Einsatzkräfte oder von Umstehenden zu vermeiden.

Seelsorge und Betreuung von Angehörigen vor Ort

Neben der technischen Arbeit am Fahrzeug war die psychologische Betreuung ein zentraler Bestandteil des Einsatzes. Während der laufenden Bergungsmaßnahmen trafen Angehörige der verunglückten Frau an der Einsatzstelle ein. Um diese Menschen in ihrer schweren emotionalen Situation zu unterstützen, wurde die Notfallseelsorge nachalarmiert. Die Seelsorger betreuten die trauernden Verwandten direkt vor Ort, während die anderen Arbeiten der Feuerwehr und der Polizei fortgesetzt wurden. Diese Maßnahme ist Standard bei schweren Verkehrsunfällen mit Todesfolge, um die unmittelbare Trauerbewältigung zu strukturieren und Schocksituationen abzufedern.

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Einsatzende und Übergabe an die Staatsanwaltschaft

Der umfangreiche Einsatz der Rettungskräfte endete am selben Tag gegen 12:20 Uhr. Um diese Zeit wurde die Einsatzstelle offiziell an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr rückte daraufhin wieder ein, um die verbliebenen Fahrzeuge und Materialien vom Ort des Geschehens zu entfernen. Der betroffene Streckenabschnitt der Straße Feldhorst blieb für die weitere Ermittlungsarbeit der Polizei jedoch weiterhin gesperrt. Die Sperrung war notwendig, um die Spuren am Unfallort und am Fahrzeug unverändert zu lassen und die Aufklärung des Hergangs durch die Kriminaltechnik sicherzustellen. Die genaue Ursache des Abkommens von der Fahrbahn und der Beitrag der Straßenglätte wurden im Rahmen der polizeilichen Haupttatbestandsaufnahme weiter untersucht.

Insgesamt waren die beiden involvierten Ortsfeuerwehren mit acht Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften im Einsatzgebiet stationiert. Die massive Bereitstellung von Personal und Material verdeutlicht die Komplexität der technischen Hilfeleistung bei einem solchen Verkehrsunfall. Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und der Notfallseelsorge verlief nach dem Bericht der Einsatzleitung koordiniert. Die Behörden bitten Fahrgäste in der Region Osterholz-Scharmbeck, die Straßenverhältnisse bei Glatteis stets besonders zu beachten und angepasste Geschwindigkeiten zu wählen, um ähnliche tragische Vorfälle zu vermeiden. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiterhin.