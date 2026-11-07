Tödlicher Verkehrsunfall in der Steiermark: 20-Jähriger stirzt beim Kontrollverlust tödlich

Schwerer Unfall auf der B74 in der Steiermark am 7. November: Ein 20-jähriger Fahrer verliert die Kontrolle, wird aus dem Pkw geschleudert und stirbt. Details zum Hergang.

Ein 20-jähriger Autofahrer verlor am Samstagabend, dem 7. November, gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße B74 in der Steiermark die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der junge Mann aus Dietmannsdorf war auf dem Weg in Richtung Gleinstätten unterwegs, als sein Pkw in einer Rechtskurve kurz vor Graschach von der Fahrbahn abkam und gegen ein Brückengeländer prallte. Die Kollision war so heftig, dass der Fahrer aus dem Wagen geschleudert wurde und schwerste Verletzungen erlitt. Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen verstarb der junge Steirer noch vor Ort an den Folgen des Unfalls.

Hergang des Unfalls auf der B74

Der 20-Jährige fuhr von Dietmannsdorf kommend in Richtung Gleinstätten, als er sich in der Nähe von Graschach befand. In einer Rechtskurve verlor der junge Lenker plötzlich die Herrschaft über sein Fahrzeug. Die genaue Ursache für den Kontrollverlust ist derzeit noch völlig unklar und wird von den Behörden überprüft. Der Pkw drang links von der Fahrbahn aus, was zu einer katastrophalen Kollision mit der Straßeninfrastruktur führte. Die Wucht des Aufpralls war enorm, was zur Zerstörung des Sicherheitsgurtes führte, der abriß und den Fahrer aus dem Fahrzeug schleuderte.

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Der 20-jährige Mann landete mit schwersten Verletzungen im Bachbett unter dem Brückengeländer. Ein vorbeikommender Ersthelfer reagierte blitzschnell und zog den schwer verletzten Mann an das Ufer. Der Helfer versuchte anschließend verzweifelt, dem jungen Steirer zu helfen, um ihn bei Bewusstsein zu halten. Wenig später trafen die Rettungskräfte und ein Notarzt am Unglücksort ein. Sie begannen umgehend mit der medizinischen Versorgung des Verunfallten, doch leider kam jede Hilfe zu spät, um das Leben des 20-Jährigen zu retten.

Intensive Bergungsarbeiten der Feuerwehr

Die Einsatzkräfte aus der Region wurden alarmiert, um die Tragödie zu bewältigen. Die Freiwilligen Feuerwehren Dietmannsdorf und Deutschlandsberg rückten gemeinsam mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften zum Unfallort aus. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, die Bergungs- und Aufräumarbeiten am Tatort durchzuführen. Die Feuerwehrleute sicherten die Stelle und räumten das Trümmerfeld, nachdem der Leichnam geborgen worden war.

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Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren war notwendig, da die Struktur des Wracks und die Lage im Bachbett eine professionelle Bergung erforderlich machten. Die 23 Einsatzkräfte der Feuerwehren in Dietmannsdorf und Deutschlandsberg arbeiteten effizient zusammen, um den Unfallort schnell wieder sicher für den Verkehr zu machen. Die Koordination zwischen den Rettungsdiensten und den Feuerwehren verlief reibungslos, obwohl die Umstände des Vorfalls extrem traumatisch waren. Die Aufräumarbeiten zogen sich über einen längeren Zeitraum hin, da das Fahrzeug stark beschädigt war und geborgen werden musste.

Ungeklärte Umstände und Ermittlungen

Bislang bleibt die Frage nach der genauen Ursache des Unfalls offen. Es ist unklar, warum der 20-jährige Lenker in der Rechtskurve von der Straße abkam. Mögliche Faktoren wie Geschwindigkeit, Wetterbedingungen oder mechanische Defekte müssen noch untersucht werden. Die Behörden führen aktuell Ermittlungen durch, um die Umstände vollständig aufzuklären. Bis zu den Ergebnissen der Untersuchung bleibt die Ursache des tödlichen Unfalls auf der B74 bei Graschach spekulativ.

Die Familie des 20-Jährigen und die Bewohner der Region sind von der plötzlichen Tragödie schwer getroffen. Der junge Steirer verstarb so kurz nach seinem Weg von Dietmannsdorf nach Gleinstätten an einem Ort, der normalerweise als sicher gilt. Die lokale Bevölkerung erinnert sich an den Vorfall und die schnelle Reaktion der Ersthelfer, die trotz der extremen Umstände alles in ihrer Macht Stehende versuchten. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um Sicherheit auf der B74 zu gewährleisten und ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.