Tödlicher Verkehrsunfall in Attnang-Puchheim: Pensionist von LKW und PKW überrollt

Ein 79-jähriger Fußgänger ist in Attnang-Puchheim durch eine Kollision mit einem LKW und einem nachfolgenden PKW ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Attnang-Puchheim , im Bezirk Vöcklabruck , ereignet und das Leben eines 79-jährigen Pensionisten gefordert. Der Mann wurde zunächst von einem Lastkraftwagen und im Anschluss von einem Personenkraftwagen überrollt.

Der Unfall ereignete sich im Bereich eines Fußgängerüberwegs an der Kreuzung des Doktor-Karl-Renner-Platzes mit der Kochstraße und der Straße des 21. April, in unmittelbarer Nähe des Busterminals im Zentrum von Attnang-Puchheim. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei untersucht, jedoch steht fest, dass der Fußgänger bei der Kollision mit dem LKW unter dessen Achsen geriet und dabei tödliche Verletzungen erlitt.

Ein nachfolgender PKW, der ebenfalls in Richtung Kochstraße fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr den bereits verletzten Mann. Der Notarzt konnte am Unfallort lediglich den Tod des 79-Jährigen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 54-jähriger LKW-Fahrer aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Fahrzeug auf dem Doktor-Karl-Renner-Platz in Richtung Kochstraße und Rathausplatz. Kurz nach der Kreuzung mit dem Busbahnhof kam es zur tragischen Kollision mit dem Fußgänger.

Dieser wurde unter die beiden Achsen des LKW beifahrerseitig gezogen und erlitt dabei Verletzungen, die nicht mehr mit dem Leben vereinbar waren. Der unmittelbar hinter dem LKW fahrende PKW, gelenkt von einer 33-jährigen Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck, überfuhr den bereits liegenden Fußgänger mit dem vorderen, fahrerseitigen Rad. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte die Frau den Mann nicht mehr vermeiden. Der 79-Jährige kam schließlich vor dem Hinterrad des PKW zum Liegen.

Sowohl der LKW-Fahrer als auch sein Beifahrer gaben an, den Fußgänger vor dem Zusammenstoß nicht gesehen zu haben. Sie bemerkten erst einen Ruck von der Beifahrerseite, der sie auf die Situation aufmerksam machte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren und mögliche Ursachen zu klären. Dabei werden auch die Sichtverhältnisse und die Beleuchtung am Unfallort berücksichtigt.

Die Gemeinde Attnang-Puchheim ist von diesem tragischen Vorfall tief betroffen. Bürgermeister und Gemeindevertreter brachten ihr Beileid der Familie des Verstorbenen aus und kündigten eine Überprüfung der Verkehrssicherheit an der Unfallstelle an. Insbesondere soll geprüft werden, ob die Beschilderung und die Markierung des Fußgängerüberwegs ausreichend sind und ob weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger erforderlich sind. Der Bereich des Doktor-Karl-Renner-Platzes ist ein stark frequentierter Verkehrsknotenpunkt, an dem sich Busse, PKW und Fußgänger kreuzen.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Attnang-Puchheim zu melden, um bei der Aufklärung des Unfallhergangs zu helfen. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden, während der die Kochstraße und der Doktor-Karl-Renner-Platz teilweise gesperrt waren. Der Verkehr wurde über Umleitungsstrecken geführt. Die Trauergemeinde wird in den kommenden Tagen die Möglichkeit haben, sich von dem Verstorbenen zu verabschieden.

Die Gemeinde Attnang-Puchheim wird sich auch an der Organisation der Beerdigung beteiligen





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