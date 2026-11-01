Tödlicher Verkehrsunfall B122: Fünf Verletzte durch Geschwindigkeit

Schwerer Unfall auf B122 bei Amstetten: Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder. Überhöhte Geschwindigkeit und Nässe führten zur Kollision mit Rettungshubschraubern.

Am Samstag, den 31. Oktober gegen 12 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße B122 im Bezirk Amstetten ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Die Kollision zwischen zwei Fahrzeugen in der Nähe von Aschbach-Markt und Krenstetten erforderte den Einsatz von drei Rettungshubschrauber n und rund 40 Feuerwehr kräften. Unter den Verletzten befanden sich auch zwei Kinder, die schwer getroffen wurden.

Schwere Kollision auf der B122

Rettungseinsatz mit Hubschraubern

Die Unfallhergangsanalyse der Polizei weist darauf hin, dass ein 17-jähriger Fahrer mit seinem 19-jährigen Bruder am Beifahrersitz in Richtung Amstetten unterwegs war. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet das Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und der feuchtnassen Fahrbahn ins Schleudern. Dies führte dazu, dass der Wagen auf die Gegenfahrbahn ausbrach. Dort kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 45-jährigen Mannes. Bei der Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Wagen des 17-Jährigen landete im Straßengraben, während das andere Fahrzeug auf der Fahrbahn stehen blieb.

Im Fahrzeug des 45-Jährigen befanden sich auch sein 14-jähriger Sohn und seine zehnjährige Tochter. Die Feuerwehren mussten alle fünf Insassen mit hydraulischem Rettungsgerät aus den deformierten Wracks befreien. Vier Personen erlitten schwere Verletzungen, eine weitere wurde leicht verletzt. Neben mehreren Rettungswagen und Notarztteams wurden auch drei Rettungshubschrauber (Christophorus 2, 10 und 15) alarmiert.

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Der schwere Unfall auf der B122 im Bezirk Amstetten forderte fünf Verletzte, darunter zwei Kinder. Drei Rettungshubschrauber standen im Einsatz. Der Unfallhergang wird weiter ermittelt.

Sperre der B122 bis 15 Uhr

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Für die aufwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B122 zwischen Aschbach-Markt und Krenstetten von 12 bis 15 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Die Straße war für den gesamten Verkehr gesperrt, während die Einsatzkräfte die Wrackteile entfernten und die Verletzten versorgten.

Der Verkehr wurde anschließend wieder freigegeben. Die genauen Umstände der Kollision werden weiterhin untersucht. Die Polizei bittet eventuell sehe Zeugen um Meldung.