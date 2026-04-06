Tödlicher Verkehrsunfall auf der S1 bei Korneuburg: Junger Lenker verliert Kontrolle, eine Tote

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der S1 in Niederösterreich am Ostermontag forderte ein Todesopfer und mehrere Verletzte. Ein junger Pkw-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Anpralldämpfer vor dem Tunnel Kreuzenstein.

Am Ostermontag, dem 6. April 2026, ereignete sich auf der Schnellstraße S1 in Fahrtrichtung Korneuburg ein schwerwiegender Verkehrsunfall mit tragischen Folgen. Ein junger Pkw-Lenker (24) verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte mit großer Wucht gegen den Anpralldämpfer vor dem Tunnel Kreuzenstein .

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass das Fahrzeug in Richtung der Mittelleitschiene geschleudert wurde und schließlich dort zum Stehen kam. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburg wurde umgehend zur Menschenrettung alarmiert, um den Verletzten zu helfen und die Situation zu sichern. Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich entsandte zusätzlich das Rote Kreuz Korneuburg sowie den Notarzthubschrauber C9 aus Wien zur Unfallstelle, um eine umfassende medizinische Versorgung zu gewährleisten und die Rettungsarbeiten zu unterstützen. Der Unfallort bot ein erschreckendes Bild der Zerstörung und des Chaos, das die Helfer vor Ort erwartete. Der Einsatz der Rettungskräfte gestaltete sich als besonders anspruchsvoll, da das Ausmaß des Unfalls und die daraus resultierenden Schäden beträchtlich waren.\Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich ein dramatisches Bild: Ein 17-jähriges Mädchen war in dem stark beschädigten Mercedes-Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Stadt Korneuburg mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Trotz der schnellen und professionellen Hilfe durch die Einsatzkräfte kam für die 17-Jährige, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Beifahrersitz befunden hatte, jede Hilfe zu spät. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Sie erhielten noch vor Ort eine medizinische Versorgung durch das Rote Kreuz und wurden anschließend in ein nahegelegenes Klinikum transportiert, um weitere Untersuchungen und Behandlungen zu erhalten. Darunter befand sich auch der Pkw-Lenker. Die Bergung des Unfallfahrzeugs gestaltete sich aufgrund des weitläufigen Trümmerfeldes, das sich über mehrere hundert Meter erstreckte, als äußerst komplex und zeitintensiv. Die Feuerwehrleute mussten mit äußerster Vorsicht vorgehen, um weitere Verletzungen zu vermeiden und die Unfallstelle sicher zu machen. Die Einsatzkräfte arbeiteten unter Hochdruck, um das Fahrzeug zu bergen und die Fahrbahn schnellstmöglich wieder freizugeben.\Die Bergung und die anschließenden Aufräumarbeiten nahmen insgesamt rund eine Stunde in Anspruch. Während dieser Zeit war die Schnellstraße S1 in Fahrtrichtung Korneuburg im betroffenen Bereich vollständig gesperrt. Diese Sperrung führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus in der Umgebung, da der Verkehr umgeleitet werden musste. Die zuständigen Behörden leiteten eine umfassende Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln und die Ursache für den Kontrollverlust des Pkw-Lenkers zu klären. Dabei wurden auch die Spuren am Unfallort akribisch gesichert und ausgewertet. Die Ermittlungen sollen nun zeigen, ob menschliches Versagen, technische Defekte am Fahrzeug oder äußere Einflüsse wie zum Beispiel widrige Wetterbedingungen zu dem tragischen Unfall geführt haben. Die Ergebnisse der Untersuchung werden von großer Bedeutung sein, um weitere Verkehrsunfälle in Zukunft zu verhindern und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Die Anteilnahme an dem Schicksal der Opfer und deren Angehörigen ist groß, und die Gemeinde drückt ihr tiefstes Beileid aus





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