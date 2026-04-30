Tödlicher Verkehrsunfall auf der B29 im Bezirk Scheibbs: Ein Todesopfer und schwere Verletzungen

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Firmenbus und einem E-Scooter auf der Bundesstraße B29 im Bezirk Scheibbs hat am Mittwochabend ein Todesopfer gefordert. Eine weitere Person wurde schwer verletzt und in ein Klinikum geflogen. Die Unfallursache ist noch unklar.

NÖN.at setzt Cookies ein, um Ihnen regionale Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu bieten. Wir empfehlen Ihnen daher, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zuzulassen.

Falls Sie nicht wissen, wie das funktioniert, können Ihnen die folgenden Links weiterhelfen. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B29 im Bezirk Scheibbs hat am Mittwochabend ein Todesopfer gefordert. Gegen Abend kam es im Bereich Hub-Lehen in der Gemeinde Oberndorf an der Melk im Bezirk Scheibbs zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Auf der Bundesstraße B29 kollidierten ein Firmenbus und ein E-Scooter aus bislang ungeklärter Ursache.

Ersthelfer alarmierten sofort den Notruf und leiteten die Rettungskette ein. Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich setzte daraufhin den Rettungsdienst des Roten Kreuzes aus Scheibbs und Wieselburg, das Notarzteinsatzfahrzeug Scheibbs, den Notarzthubschrauber Christophorus C2 sowie den Bezirkseinsatzleiter Scheibbs in Alarmbereitschaft. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die Ersthelfer telefonisch von Notruf Niederösterreich bei den Reanimationsmaßnahmen unterstützt. Trotz aller Bemühungen konnte der Notarzt jedoch nur noch den Tod einer beteiligten Person feststellen.

Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus C2 in ein Klinikum geflogen. Im weiteren Verlauf alarmierte die Rettungsleitstelle das AkutTeam sowie das Kriseninterventionsteam zur Betreuung der betroffenen Personen. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei führte die Feuerwehr Hub-Lehen die Bergung der beteiligten Fahrzeuge durch. Während des gesamten Einsatzes war die Bundesstraße B29 für den Verkehr gesperrt.

Die genauen Ursachen des Unfalls sind noch unklar und werden von der Polizei untersucht. Die Einsatzkräfte bedanken sich bei den Ersthelfern für ihren schnellen und professionellen Einsatz. Die Gemeinde Oberndorf an der Melk und die Anwohner sind erschüttert über das tragische Ereignis. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

Der Verkehr auf der B29 wurde nach Abschluss der Bergungsarbeiten wieder freigegeben. Die Einsatzkräfte waren mehrere Stunden im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Bergung der Fahrzeuge zu organisieren. Die Rettungskräfte betonen, wie wichtig es ist, in solchen Situationen ruhig zu bleiben und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Gemeinde Scheibbs hat bereits angekündigt, eine Gedenkveranstaltung für das Opfer zu organisieren.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig zu fahren und auf E-Scooter-Fahrer zu achten





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verkehrsunfall Bundesstraße B29 Scheibbs Todesopfer E-Scooter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wegen Drogenschulden - Mann mit Gummihammer brutal verprügeltEin blutüberströmter Mann hat in Enzesfeld-Lindabrunn im Bezirk Baden (NÖ) nicht nur für geschockte Passanten samt Großeinsatz gesorgt, sondern ...

Read more »

Arbeiter (54) von Deckenkran eingeklemmtFürchterlicher Arbeitsunfall in Guntramsdorf im niederösterreichischen Bezirk Mödling. Ein 54-jähriger Arbeiter wurde von einem Deckenkran ...

Read more »

Flüssigkeit aus Maschine traf Arbeiter im GesichtBöser Arbeitsunfall am Montag in Kaltenbach (Tiroler Bezirk Schwaz)! Ein Arbeiter (37) wurde von einer Flüssigkeit getroffen, die aus einer Maschine ...

Read more »

125-Jahr-Jubiläum: Märchen-Schau in Eggenburg eröffnet125 Jahre Jubiläum: Die Sonderausstellung „Märchen, Mythen & Legenden“ läuft noch bis zum 29.11. im Krahuletzmuseum in Eggenburg, Bezirk Horn.

Read more »

Der Wolf ist zurück – dieser Bezirk ist jetzt HotspotWolf in Oberösterreich: Steigende Population sorgt für Diskussionen, neue Herausforderungen für Landwirtschaft, Sicherheit und Wolfsmanagement.

Read more »

Wegen ESC verliert Bezirk 30.000 Quadratmeter GrünraumEurovision Song Contest Wien: Im 15. Bezirk sorgen gesperrte Parks und Wohnraummangel für Kritik. Grüne fordern Ausgleich und strengere Regeln.

Read more »