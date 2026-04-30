Tödlicher Verkehrsunfall auf der B29: E-Scooter und Firmenbus kollidieren – eine Person stirbt

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Firmenbus und einem E-Scooter auf der B29 im Bezirk Scheibbs hat eine Person das Leben gekostet. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag den Bezirk Scheibbs in Niederösterreich erschüttert. Auf der Bundesstraße B29 im Bereich Hub-Lehen kam es zu einer tragischen Kollision zwischen einem Firmenbus und einem E-Scooter .

Die genauen Umstände des Zusammenstoßes sind noch unklar, doch die Folgen waren verheerend. Augenzeugen, die die dramatische Szene beobachteten, alarmierten sofort die Rettungskräfte und begannen mit lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Notrufleitstelle Niederösterreich koordinierte daraufhin einen groß angelegten Einsatz, bei dem das Rote Kreuz aus Scheibbs und Wieselburg, ein Notarzthubschrauber sowie der Bezirkseinsatzleiter alarmiert wurden. Während die Rettungskräfte unterwegs waren, erhielten die Ersthelfer telefonische Anleitung, um die Reanimation der verletzten Personen fortzusetzen.

Trotz aller Bemühungen kam für eine der beteiligten Personen jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Eine weitere Person erlitten schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die psychologische Betreuung der Betroffenen übernahm das AkutTeam sowie das Kriseninterventionsteam.

Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme übernahm die Feuerwehr Hub-Lehen die Bergung der beschädigten Fahrzeuge. Die Bundesstraße B29 blieb während des gesamten Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Die Polizei gab zunächst keine Angaben zu Alter und Geschlecht der verunglückten Personen bekannt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch.

Der tragische Vorfall wirft erneut die Frage nach der Sicherheit im Straßenverkehr auf, insbesondere im Zusammenhang mit E-Scootern und der Einhaltung von Verkehrsregeln





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verkehrsunfall B29 Scheibbs E-Scooter Firmenbus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kein Pranter-Rücktritt - Stiftungsrat bleibt: ÖVP-Chefin ist „überrascht“Thomas Prantner bleibt trotz Vorwürfen gegen seine Person von der Steiermark bestellter ORF-Stiftungsrat. Das steht nach einem Gespräch mit ...

Read more »

Salzburg: Eltern nach E-Scooter-Unfall angezeigt – Roller manipuliertNach einem E-Scooter-Unfall in Salzburg werden die Eltern eines 12-jährigen Jungen angezeigt. Der E-Scooter war manipuliert und erreichte eine Geschwindigkeit von 39 km/h, obwohl nur 25 km/h erlaubt sind. Neben der Geschwindigkeitsüberschreitung wird auch eine Verletzung der Aufsichtspflicht untersucht. Die Polizei warnt vor manipulierten E-Scootern, die bereits zu mehreren Vorfällen geführt haben.

Read more »

Todesdrama: E-Scooter-Fahrer stirbt nach UnfallDramatische Szenen Dienstagvormittag in Villach: Ein E-Scooter-Fahrer kam bei einem Kreisverkehr so schwer zu Sturz, dass er trotz sofortiger ...

Read more »

15-Jähriger rast mit E-Scooter der Polizei davon25 km/h Höchstgeschwindigkeit sind für E-Scooter in Österreich erlaubt. Ein 15-Jähriger aus Steyr (OÖ) hatte seinen Roller allerdings aufgemotzt. ...

Read more »

Italien verschärft E-Scooter-Regeln: Urlauber müssen mit hohen Strafen rechnenAb dem 16. Mai gelten in Italien strenge neue Regeln für E-Scooter. Urlauber, die mit ihrem eigenen E-Scooter nach Italien reisen, müssen sich auf Registrierungspflichten, Ausrüstungsvorschriften und hohe Bußgelder bei Verstößen einstellen. Die neuen Regeln umfassen Helmpflicht, Versicherungspflicht, technische Anforderungen und Beschränkungen der zulässigen Fahrbereiche.

Read more »

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B29 im Bezirk Scheibbs: Ein Todesopfer und schwere VerletzungenEin schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Firmenbus und einem E-Scooter auf der Bundesstraße B29 im Bezirk Scheibbs hat am Mittwochabend ein Todesopfer gefordert. Eine weitere Person wurde schwer verletzt und in ein Klinikum geflogen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Read more »