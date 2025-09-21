Tödlicher Verkehrsunfall auf der B122 bei Rohr im Kremstal: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B122 bei Rohr im Kremstal forderte ein Todesopfer und zwei Schwerverletzte. Ein Motorroller kollidierte mit einem Motorrad. Die genauen Umstände werden ermittelt.

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der B122 in der Nähe von Rohr im Kremstal verlor ein 58-jähriger Mann sein Leben, während zwei weitere Personen schwere Verletzungen erlitten. Das Unglück ereignete sich am Samstag gegen 17:20 Uhr und führte zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte. Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land war mit einer 44-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Linz-Land, auf einem Motorroller auf der Voralpenstraße B122 unterwegs.

Die beiden fuhren in Richtung Rohr im Kremstal, als sich die Tragödie ereignete. Am Straßenkilometer 54,8 beabsichtigte der Mann offenbar, nach links in Richtung Oberrohr abzubiegen. In diesem entscheidenden Moment kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Kirchdorf, der aus der Gegenrichtung, von Rohr kommend, in Richtung Kremsmünster unterwegs war. Die Kollision war so heftig, dass der 25-jährige Motorradfahrer in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Der 58-jährige Rollerfahrer und seine Begleiterin blieben schwer verletzt auf der Fahrbahn zurück. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen des Notarztes konnten das Leben des 58-Jährigen leider nicht retten; er verstarb noch an der Unfallstelle. Die 44-jährige Frau erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen, um dort medizinisch versorgt zu werden. Der 25-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ebenfalls mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz transportiert. Die zuständige Staatsanwaltschaft Steyr ordnete nach Rücksprache die Sicherstellung beider beteiligten Fahrzeuge an. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun im Rahmen der laufenden Ermittlungen untersucht, um die genaue Ursache des tragischen Ereignisses zu klären und mögliche Verantwortlichkeiten festzustellen. Die Voralpenstraße B122 war während der Bergungs- und Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region führte. Die Rettungskräfte, darunter die Feuerwehr, die Polizei und das Rote Kreuz, waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Verletzten zu versorgen, die Unfallstelle abzusichern und die notwendigen Ermittlungen einzuleiten. Die Angehörigen der Opfer wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut. Die Anteilnahme in der Region ist groß, und viele Menschen drücken ihr Mitgefühl aus. Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit erhöhter Vorsicht im Straßenverkehr und die Bedeutung der Einhaltung der Verkehrsregeln, um solche tragischen Unfälle zu verhindern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können. Die Ermittlungen werden in den kommenden Tagen fortgesetzt, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen und ein vollständiges Bild des Geschehens zu erhalten. Die betroffenen Krankenhäuser arbeiten unermüdlich daran, die verletzten Personen bestmöglich zu versorgen und deren Genesung zu unterstützen. Die zuständigen Behörden stehen in engem Kontakt, um die notwendigen Maßnahmen zu koordinieren und die Aufklärung des Unfalls voranzutreiben. Die Gemeinde und die umliegenden Ortschaften haben ihre Anteilnahme bekundet und bieten Unterstützung für die Betroffenen und deren Angehörigen an. Der Vorfall hat eine tiefe Betroffenheit in der Gemeinschaft ausgelöst





