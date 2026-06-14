Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 93 in Kärnten mit Fahrzeugbrand

Ein Pkw-Lenker verlor auf der B 93 in Kärnten die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Böschung und landete brennend auf einer Wiese. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war stundenlang gesperrt.

Die Polizei konnte einem Fahrzeug folgen, als es auf der Straße Fahr- und Bremsspuren hinterließ. Letztendlich wurde das in Brand stehende und auf dem Dach liegende Auto auf einer benachbarten Wiese entdeckt.

In unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs befand sich auch der Fahrer, der noch an der Unfallstelle verstarb. Der Vorfall ereignete sich um etwa 22:50 Uhr, wie die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Presseaussendung bekannt gab. Demnach handelte es sich bei dem Pkw-Lenker um einen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor der Fahrer auf der B 93 die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und landete schließlich in einer angrenzenden Wiese. Die Freiwillige Feuerwehr Gurk war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und die Unfallstelle abzusichern. Die B 93 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis 01:00 Uhr komplett gesperrt werden. Die genauen Umstände, die zu dem Kontrollverlust führten, sind noch nicht vollständig geklärt.

Die Polizei geht ersten Ermittlungen zufolge davon aus, dass möglicherweise überhöhte Geschwindigkeit oder eine plötzliche gesundheitliche Beeinträchtigung des Fahrers eine Rolle gespielt haben könnten. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallstelle gerufen, um das Fahrzeug zu begutachten.

Zudem wurden Spuren gesichert und Zeugen befragt. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder auf eine Gefährdung durch andere Verkehrsteilnehmer. Die genaue Unfallursache bleibt daher weiterhin Gegenstand der Untersuchungen. Die Bergung des vollständig ausgebrannten Fahrzeugs erwies sich als aufwändig.

Spezialkräfte müssen das Wrack sicher von der Wiese entfernen und einer detaillierten technischen Überprüfung zuführen. Die Freiwillige Feuerwehr musste nicht nur den Brand löschen, sondern auch das Fahrzeug gegen ein weiteres Umkippen sichern und auslaufende Betriebsstoffe abfangen. Die B 93, eine wichtige Verkehrsverbindung in der Region, war während der gesamten Maßnahmen komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Umleitungen wurden eingerichtet, dennoch kam es zu Staus.

Die Sperrung konnte erst nach Abschluss aller Arbeiten und der vollständigen Reinigung der Straße von eventuellen Gefahrenstoffen aufgehoben werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sich zu melden





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