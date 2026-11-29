Schwerer Zusammenstoß an der B34 in Hadersdorf: Eine 21-jährige Frau verstarb, ein 50-jähriger Mann ist alkoholisiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Am 28. November 2026 ereignete sich auf der Bundesstraße 34 im Gemeindegebiet von Hadersdorf am Kamp ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Die Polizeiinspektion Hadersdorf wurde um 19:51 Uhr von der Landesleitzentrale alarmiert, um den Unfallort an der Straßenkilometermarke 11,6 im Bezirk Krems an der Donau abzusichern. Bei dem Zusammenstoß kam eine 21-jährige Autofahrerin ums Leben, während der 50-jährige Lenker eines anderen Fahrzeugs schwer verletzt wurde.

Ablauf und Schwerverletzung des 50-Jährigen

Bei Ankunft der Einsatzkräfte an der Unfallstelle in Hadersdorf am Kamp lag ein stark beschädigter Personenkraftwagen eines 50-Jährigen aus Krems an der Donau quer auf der Fahrbahn der Bundesstraße 34. Das zweite beteiligte Fahrzeug stand ebenfalls stark beschädigt im angrenzenden Feld. Der 50-jährige Lenker wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Krems an der Donau transportiert.

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Ein direkter vor Ort durchgeführter Alkotest beim 50-jährigen Fahrer verlief positiv. Die genauen Umstände der Kollision werden derzeit von den Behörden intensiv geprüft. Da keine Zeugen den Unfallhergang unmittelbar beobachteten, sondern nur nachkommende Fahrzeuglenker den Vorgang sahen, stützen sich die Ermittlungen auf die Sicherung der Spuren und der Fahrzeuge.

Tod der 21-Jährigen und Rettungseinsätze

Im Gegensatz zum 50-Jährigen konnte dem 21-jährigen Fahrzeuglenker, die aus dem Bezirk Tulln stammte, nicht mehr geholfen werden. Zwei Ersthelfer brachten die junge Frau aus dem Wrack und leisteten ihr die notwendige Erste Hilfe. Trotz der sofortigen Intervention des Notarztes an Bord des Rettungshubschraubers Christophorus 2 verstarb die 21-Jährige an der Unfallstelle in Hadersdorf am Kamp.

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Die schnellen Reaktionen der Ersthelfer und des Rettungshubschraubers retteten dem 50-Jährigen das Leben, während die Insassen des zweiten Wagens den Zusammenstoß nicht überlebten oder schwersten Verletzungen erlagen. Die medizinischen Teams arbeiteten unter Hochdruck, doch der Tod der jungen Frau konnte nicht verhindert werden. Der genaue Zeitpunkt des Todes wurde vor Ort durch den Notarzt festgestellt.

Ermittlungen und Sicherstellung der Fahrzeuge

Die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau hat nach dem Vorfall die Sicherstellung beider Fahrzeuge angeordnet, um die forensische Aufarbeitung zu ermöglichen. Der konkrete Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Tatsache, dass die beteiligten Fahrer die Kollision möglicherweise nicht gesehen haben oder durch andere Umstände abgelenkt waren, erfordert eine präzise Rekonstruktion des Verkehrsgeschehens.

Die Polizeiinspektion Hadersdorf und die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau führen die Ermittlungen gemeinsam durch. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Beweislage durch die gesicherten Fahrzeugdaten und die Unfallortvermessung entwickelt. Der positive Alkoholtest beim 50-Jährigen ist dabei ein zentraler Aspekt, der im Rahmen der weiteren rechtlichen Schritte geprüft wird.

Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Die Bundesstraße 34 war für die Dauer der Unfallaufnahme von ca. 20:00 Uhr bis 22:10 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung beeinträchtigte den Durchgangsverkehr im Bezirk Krems an der Donau signifikant. Nach Abschluss der technischen Aufnahme und der Bergung der Fahrzeuge konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

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Für die Anwohner und Pendler in Hadersdorf am Kamp sowie im gesamten Bezirk Krems an der Donau bedeutet dies temporäre Umleitungen. Die genaue Dauer der Blockade hing von der Komplexität der Unfallstelle und der Anzahl der beteiligten Einsatzkräfte ab. Die Behörden betonen die Wichtigkeit der Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, um solche tragischen Ereignisse in Zukunft zu vermeiden.