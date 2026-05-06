Tödlicher Unfall in Südhessen: Mutter stirbt, als Sohn Kleintransporter umparkt

Ein zehnjähriger Junge verlor die Kontrolle über einen Kleintransporter, als er ihn auf einem Privatgrundstück in Alsbach-Hähnlein umparken wollte. Seine Mutter wurde dabei tödlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Mittwoch, 6. Mai 2026, 11:27 Uhr – In Südhessen ist ein tragischer Unfall auf einem Privatgrundstück in Alsbach-Hähnlein, südlich von Darmstadt , passiert. Ein zehnjähriger Junge versuchte, einen Kleintransporter umzuparken, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug.

Seine 39-jährige Mutter griff ein, wurde dabei vom Fahrzeug erfasst und erlag ihren schweren Verletzungen. Der Kleintransporter durchbrach das Hoftor und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Auto. Das Kind blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen bestätigten den Vorfall und gaben an, dass der Junge mit dem Einverständnis seiner Mutter am Steuer saß.

Das Fahrzeug sollte wegen anstehender Gartenarbeiten umgeparkt werden. Ein Unfallgutachter wurde beauftragt, um den genauen Hergang zu rekonstruieren und mögliche technische Mängel am Fahrzeug zu überprüfen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. In Deutschland sind Kinder unter 14 Jahren nicht strafmündig, daher wird der Junge nicht zur Verantwortung gezogen. Die Ermittlungen laufen noch, um alle Umstände des tragischen Unfalls aufzuklären





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