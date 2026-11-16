Ein 32-jähriger Autofahrer tötet ein 13-jähriges Mädchen in Sailauf, als er vor der Polizei flieht und den Gehweg verlässt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags.

Ein dramatischer Unfallort bei Aschaffenburg markiert das Ende eines lebensgefährlichen Polizeieinsatzes. Am Montagabend ereignete sich in der Gemeinde Sailauf im Landkreis Miltenberg ein tödlicher Zusammenstoß, bei dem eine dreizehnjährige Jugendliche ums Leben kam. Der 32-jährige Fahrer hatte zuvor eine Kontrolle der Streife verweigert und war geflüchtet.

Flucht vor Polizeistreife endet in Sailauf katastrophal

Die Ereignisse nahmen ihren Anfang, als eine Streife der Polizei Aschaffenburg den Wagen des 32-Jährigen anhalten wollte. Der Grund für die Intervention war eindeutig: Das Kennzeichen des Fahrzeugs stand auf der Fahndungsliste. Der Fahrer ignorierte die Anweisungen der Beamten komplett und zog die Flucht vor. Laut Angaben der Polizei missachtete der Mann sämtliche Anhalteversuche der Streife konsequent.

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Während der Verfolgungsjagd versuchte der Lenker in Sailauf, ein anderes Fahrzeug rechts zu überholen. Dabei verließ er die Fahrbahn und geriet auf den Gehweg. Auf diesem Wegbereich traf er auf die dreizehnjährige Jugendliche. Der Aufprall war verheerend. Die Kraft des Zusammenstoßes schleuderte das Kind direkt in eine angrenzende Hecke, die den Gehweg begrenzte.

Tote im Gebüsch: Rettungskräfte finden Opfer erst spät

Die dreizehnjährige Überlebende war nach dem Aufprall zunächst unauffindbar. Ihr Körper lag verborgen im Dickicht der Hecke und wurde von den ersten Einsatzkräften nicht sofort bemerkt. Die Lage verschärfte sich noch durch die folgenden Kollisionen des flüchtenden Wagens. Das Fahrzeug prallte weiter auf das überholte Auto und auf einen dritten Wagen ein.

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Die dramatische Wendung für das Opfer trat erst später ein, als die Feuerwehr bei der Unfallaufnahme die Stelle beging. Dort stießen die Einsatzkräfte auf das Mädchen. Jede weitere medizinische Hilfe kam zu spät. Trotz aller Bemühungen konnte die Lebensader der Jugendlichen nicht mehr gerettet werden. Sie verstarb infolge der schweren Verletzungen.

Familie verletzt: Ermittlungen wegen Totschlags geprüft

Neben dem tödlichen Unfall mit dem Kind waren auch andere Verkehrsteilnehmer involviert. In einem der beteiligten Fahrzeuge befand sich eine Familie. Eine Mutter und ihr sechs Jahre altes Kind wurden bei den Kollisionen verletzt. Beide wurden direkt am Unfallort medizinisch versorgt. Ihre Verletzungen wurden als leicht eingestuft.

Die rechtlichen Konsequenzen für den 32-Jährigen sind bereits absehbar. Die Ermittler prüfen verschiedene schwere Delikte. Zu den untersuchten Punkten zählt der Verdacht eines verbotenen Autorennens. Darüber hinaus wird ein Tötungsdelikt in Betracht gezogen. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob der Angeklagte einem Richter vorgeführt wird.

Weiterer Verfahrensablauf in Aschaffenburg

Der Prozess gegen den Fahrer steht bevor. Die Staatsanwaltschaft hat für Dienstag eine Entscheidung über die formelle Anklage und die Weiterverfolgung des Falls angekündigt. Sollte der Richter zustimmen, wird das Verfahren vor der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg weitergeführt. Die Gemeinde Sailauf steht nun vor den Folgen einer wilden Fahrt, die durch eine einfache Verkehrskontrolle ausgelöst wurde.