Die Landespolizeidirektion Salzburg ermittelt in einem tödlichen Vorfall in Hallein. Die Fahndung konzentriert sich auf drei Personen, die das Handy eines 42-jährigen Mannes abgaben.

Die Landespolizeidirektion Salzburg führt aktuell schwere Ermittlungen im Zusammenhang mit einem tödlichen Vorfall in der Region Hallein. Die zuständige Polizeiführung geht derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei dem tragischen Ereignis um einen Verkehrsunfall mit Todesfolge handelt. Der Vorfall involviert einen 42-jährigen Mann, dessen Verbleib und genauer Todeszeitpunkt bis dato noch nicht vollständig rekonstruiert werden konnten.

Ermittlungsverlauf und Fund des Mobiltelefons

Drei unbekannte Personen gaben das Mobiltelefon des Opfers im Supermarkt T&G in Hallein ab, was den Ermittlungsansatz der Polizei entscheidend prägte. Den bisherigen Akten und Informationen zufolge war der 42-Jährige in der Nacht zum 14. November gemeinsam mit einem Bekannten unterwegs gewesen. Gegen 1.00 Uhr verloren die beiden Männer die Sicht aufeinander, woraufhin der 42-Jährige nicht mehr erreicht werden konnte und als vermisst gemeldet wurde.

Also read Tödlicher Unfall in Sailauf: Flüchtender Fahrer erfasst 13-jähriges Mädchen

Ein entscheidender Wendepunkt in den Ermittlungen trat am 14. November am Nachmittag auf. Eine unbekannte Person nahm gegen 14.00 Uhr den Anruf auf dem Mobiltelefon des Vermissten entgegen. Der Anrufer gab bei diesem Gespräch an, das Gerät in einem Gebüsch in der unmittelbaren Nähe des Supermarkts T&G in Hallein gefunden zu haben. Dieser Fundort stellt einen zentralen Anknüpfungspunkt für die Fahndung dar, da er die Suche nach dem genauen Unfallgeschehen eingrenzen soll.

Angaben der Zeugen und Polizeiinspektion Hallein

Die Polizeiinspektion Hallein bittet explizit um Kontaktaufnahme der Finder, um den Unfallhergang final zu klären. Das gefundene Mobiltelefon wurde anschließend von drei Personen bei der Kasse des Supermarkts T&G abgegeben. Eine Mitarbeiterin des Ladens gab gegenüber den Ermittlern an, dass es sich bei den Abgebenden um zwei Männer und eine Frau gehandelt habe. Das Alter der drei Personen wurde von der Zeugin als einheitlich zwischen 20 und 30 Jahren eingeschätzt.

Advertisement

Trotz dieser eindeutigen Beschreibung der drei Personen ist deren Identität bis heute nicht bekannt. Die Polizei hat die Beschreibung der Zeugin festgehalten, konnte jedoch noch keine passenden Personen aus ihren Datenbeständen identifizieren oder festnehmen. Die genaue Stelle des Fundorts des Mobiltelefons im Gebüsch in der Nähe des Supermarkts bleibt ebenfalls unklar und ist Gegenstand aktueller Nachforschungen durch die Ermittler vor Ort.

Offene Fragen und gesuchte Zeugen

Die Landespolizeidirektion Salzburg verlangt eine umfassende Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit, um die Lücke im Ermittlungsverlauf zu schließen. Es ist nach wie vor unklar, wie genau der Unfallverlauf zustande kam, der zum Tod des 42-Jährigen führte. Die Polizei gibt an, dass der genaue Unfallhergang bislang nicht restlos geklärt werden konnte. Es bestehen zudem keine offiziellen Informationen regarding die Nationalität des Verstorbenen oder die spezifische medizinische Todesursache, da hierzu keine Veröffentlichungen seitens der Behörde erfolgen.

Infolgedessen appelliert die Polizei an alle Bürger, die möglicherweise Informationen besitzen, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen könnten. Die zwei männlichen und eine weiblichen Zeugen, die das Handy abgaben, werden dringend gebeten, sich zu melden. Die Kontaktaufnahme kann persönlich bei der Polizeiinspektion Hallein erfolgen oder telefonisch unter der Nummer 059-133-5100. Alternativ ist jede andere Polizeiinspektion zur Entgegennahme von Hinweisen berechtigt.

Weiteres Vorgehen im Ermittlungsverfahren

Das Verfahren bleibt vorerst offen und konzentriert sich primär auf die Sichtung von Videomaterial und die Identifizierung der drei Zeugen. Die Polizei betont die Dringlichkeit, da nur durch die Befragung der Finder ein vollständiges Bild der Ereignisse rund um den 14. November in Hallein erstellt werden kann. Personen, die konkrete Angaben zum Fundort des Telefons im Gebüsch machen können oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden ebenfalls um Kontaktaufnahme gebeten, um die Ermittlungen voranzutreiben.

Advertisement

Bis zur Klärung der Identität der drei abgabenden Personen wird die Fahndung unter den Beschreibungen der Altersgruppe von 20 bis 30 Jahren fortgesetzt. Die Landespolizeidirektion Salzburg sieht diesen Schritt als notwendig an, um die rechtlichen und polizeilichen Anforderungen an die Aufklärung eines möglichen Unfalls mit Todesfolge zu erfüllen. Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, wachsam zu bleiben und jegliche unspezifischen Hinweise an die zuständigen Stellen weiterzuleiten, um eine zügige Auflösung des Falls zu ermöglichen.