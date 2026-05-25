Tödlicher Unfall auf der Insel Flores: Hängebrücke bricht ein

Ein tödlicher Unfall ereignete sich in Indonesien, als eine Hängebrücke auf der Insel Flores plötzlich eingebrochen war. Das Ehepaar Astrid (57) und Jürgen P. (55) aus dem Großraum Wien war auf dem Weg zum Cunca-Wulang-Wasserfall, als sie auf die Brücke traten.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich in Indonesien, als eine Hängebrücke auf der Insel Flores plötzlich eingebrochen war. Das Ehepaar Astrid (57) und Jürgen P. (55) aus dem Großraum Wien war auf dem Weg zum Cunca-Wulang-Wasserfall, als sie auf die Brücke traten.

Der Tourguide berichtete, dass das Paar ihn kurz zuvor bat, ein Video aufzunehmen. Als sie zehn Meter gegangen waren, hörte er ein lautes Geräusch von brechendem Holz und sah, wie die Holzplanken der Brücke wegbrachen. Das Ehepaar stürzte rund 20 Meter tief auf Felsen am Flussufer und konnte keine Hilfe mehr erhalten. Die Bergung der Leichen gestaltete sich wegen des steilen und rutschigen Geländes schwierig.

Die Brücke wurde inzwischen gesperrt und die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Das Außenministerium bestätigte den Tod der beiden Österreicher. Hängebrücken in abgelegenen Regionen Indonesiens gelten als beliebte Fotomotive, werden aber oft nicht regelmäßig überprüft. Die Priorität der Ermittlungen liegt darin, Beweise zu sichern und den Vorfall aufzuklären.

Der Chef der West Manggarai Police, Christian Kadang, erklärte, dass die Polizei alle notwendigen Schritte unternehmen wird, um den Vorfall aufzuklären und die Verantwortlichen zu finden. Die Familie des Ehepaares ist in Trauer und sucht nach Antworten auf die Frage, warum die Brücke eingebrochen ist. Die Überlebenden des Unfalls sind schockiert und versuchen, die Ereignisse zu verarbeiten. Die Polizei bittet um Geduld und Verständnis bei den Ermittlungen.

Die Familie des Ehepaares hat eine Stiftung gegründet, um die Kosten für die Bergung und die Beerdigung zu decken. Die Öffentlichkeit ist schockiert und zeigt ihre Trauer durch die Veröffentlichung von Nachrichten und Bildern über den Unfall. Die Regierung Indonesiens hat sich zu den Ermittlungen bekannt und verspricht, dass die Polizei alle notwendigen Schritte unternehmen wird, um den Vorfall aufzuklären. Die Familie des Ehepaares hat eine Pressekonferenz abgehalten, um die Ereignisse zu beschreiben und um Hilfe zu bitten.

Die Polizei hat eine Anfrage an das Außenministerium gerichtet, um Unterstützung bei den Ermittlungen zu erhalten. Die Familie des Ehepaares ist dankbar für die Unterstützung und verspricht, dass sie alle notwendigen Schritte unternehmen wird, um die Wahrheit über den Unfall zu finden. Die Polizei hat eine Anfrage an die Regierung Indonesiens gerichtet, um Unterstützung bei den Ermittlungen zu erhalten. Die Familie des Ehepaares hat eine Stiftung gegründet, um die Kosten für die Bergung und die Beerdigung zu decken.

Die Öffentlichkeit ist schockiert und zeigt ihre Trauer durch die Veröffentlichung von Nachrichten und Bildern über den Unfall. Die Regierung Indonesiens hat sich zu den Ermittlungen bekannt und verspricht, dass die Polizei alle notwendigen Schritte unternehmen wird, um den Vorfall aufzuklären





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