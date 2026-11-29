Beim schweren Unfall auf der B34 bei Hadersdorf am Kamp starb eine 21-Jährige. Der Alkotest des zweiten Lenkers, eines 50-Jährigen aus Krems an der Donau, verlief positiv.

Bei einem schweren Crash auf der Bundesstraße B34 in Niederösterreich ist am Samstag eine 21-Jährige ums Leben gekommen. Der Alkotest beim zweiten Unfallbeteiligten, einem 50-Jährigen, verlief positiv. Der Unfall ereignete sich im Gemeindegebiet von Hadersdorf am Kamp im Bezirk Krems an der Donau.

Die Polizeiinspektion Hadersdorf wurde am Samstag um 19.51 Uhr von der Landesleitzentrale zu dem Verkehrsunfall beordert. Die Beamtinnen und Beamten waren im Bezirk Krems an der Donau eingesetzt.

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Unfallhergang und Lage an der Unfallstelle

Beim Eintreffen der Polizei stand der stark beschädigte Pkw des 50-Jährigen aus Krems an der Donau quer auf der B34. Im angrenzenden Feld befand sich der ebenfalls stark beschädigte Wagen der 21-Jährigen aus dem Bezirk Tulln.

Die Polizei hat in den bisherigen Angaben nicht im Detail beschrieben, wie genau es zu der Kollision kam. Die Aufnahme des Unfallhergangs war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch im Gange.

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Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Krems an der Donau gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Rettung durch Ersthelfer und Notarzteinsatz

Zwei Ersthelfer holten die 21-Jährige aus ihrem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Die Frau wurde damit aus dem beschädigten Wagen geborgen, bevor die Rettungskräfte eintrafen.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 2 war ebenfalls im Einsatz. Trotz der Intervention des Notarztes verstarb die 21-Jährige an der Unfallstelle.

Sicherstellung der Fahrzeuge und Sperre der B34

Die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau hat die Sicherstellung beider Fahrzeuge angeordnet. Eine Sicherstellung bedeutet, dass die Wagen für weitere Untersuchungen beschlagnahmt und unter behördlicher Verwahrung gehalten werden.

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Die B34 war für die Dauer der Unfallaufnahme von ca. 20:00 Uhr bis 22:10 Uhr gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten in dieser Zeit mit Behinderungen im Bereich Hadersdorf am Kamp rechnen.

Nach den vorliegenden Informationen steht fest, dass der Alkotest des 50-Jährigen positiv war. Welche Rolle dieser Umstand beim Unfallgeschehen gespielt hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen und ist in den bisherigen Angaben nicht festgestellt worden.