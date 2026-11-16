Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B 33 bei Thomasburg. Ein 79-jähriger Fahrer verstarb nach Ausbruch in die Gegenfahrbahn und Kollision mit einem Iveco. Drei weitere Personen verletzt.

Am Montag, den 16. November 2026, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 33 im niedersächsischen Gemeindegebiet von Thomasburg. Unmittelbar südlich des Ortes Bavendorf verlor ein 79-jähriger Lenker eines Mercedes -Pkw während der Einfahrt in die Gegenfahrspur die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Unfall endete in einem massiven Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Iveco -Kleintransporter, wobei der Fahrer des Mercedes tödliche Verletzungen erlitt und noch an der Unfallstelle verstarb.

Krimi um den Unfallhergang und Ausbruch

Die vorläufigen Ermittlungen der Verkehrspolizei in Niedersachsen deuten darauf hin, dass der 79-Jährige seinen Mercedes zunächst mehrmals ohne nachvollziehbaren Grund in Richtung der Gegenfahrbahn ausbrach. Augenzeugenberichte bestätigen diese abweichende Fahrtrichtung kurz vor 13 Uhr. In diesem Moment kollidierte sein Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß auf der rechten Spur fahrenden Iveco-Kleintransporter.

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Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass der 79-jährige Mercedes-Fahrer in seiner Fahrerkabine eingeklemmt wurde. Trotz sofortiger Maßnahmen vor Ort konnte sein Leben nicht gerettet werden, sodass er seinen schweren Verletzungen sofort erlag. Die exakte Ursache für das mehrfache Ausbrechen des Mercedes bleibt nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen zunächst ungeklärt.

Verletzte Personen und weiterer Beteiligter

Neben dem verunglückten Mercedes-Fahrer waren weitere drei Personen am Unfallgeschehen beteiligt. Drei weitere Unfallbeteiligte erlitten nach gegenwärtigem Stand der Untersuchung teils schwerwiegende Verletzungen. Zu den Verletzten zählen neben den Insassen des Ivers auch der Lenker eines Nissan, der direkt hinter dem Mercedes fuhr.

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Der nachfolgende Nissan wurde beim Ausbrechen des Mercedes sowie dem darauf folgenden Schleudermanöver des Ivers getroffen. Die Zusammenstöße verursachten an allen drei betroffenen Fahrzeugen - dem Mercedes, dem Ivers und dem Nissan - einen erheblichen materiellen Schaden. Die geschätzten Sachschäden belaufen sich auf mehrere zehntausend Euro.

Rettungskräfte und Sperrung der B 33

Der Großeinsatz der Rettungskräfte umfasste neben der örtlichen Feuerwehr in Thomasburg und Bavendorf mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls am Unfallort im Einsatz, um die medizinische Versorgung und den Transport der Verletzten zu gewährleisten. Aufgrund der schweren Kollision und der daraus resultierenden Einklemmung war eine aufwändige Bergung erforderlich.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 33 in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete daraufhin eine örtliche Umleitung ein, um den Durchfahrtsverkehr um das Geschehen herumzuleiten. Die Sperrung erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, da ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen wurde.

Weitere Ermittlungen durch Justiz

Die Staatsanwaltschaft hat die notwendigen Schritte eingeleitet, um die Umstände des tödlichen Unfalls wissenschaftlich und forensisch zu untersuchen. Die Einbeziehung eines Sachverständigen ist vorgesehen, um den exakten Ablauf des Ausbrechens des Mercedes und die Kollision mit dem Ivers nachzuvollziehen. Die Verkehrspolizei führt die Ermittlungen weiter, um eventuelle Ursachen wie technische Mängel oder Fahrfehler zu klären.

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Die B 33 gilt als eine wichtige Verbindungsstraße in der Region Niedersachsen. Die Sperrung hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung von Thomasburg und Bavendorf. Die zuständigen Behörden bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Geduld, bis die Unfallspuren vollständig gesichert und die Straße wieder freigegeben ist. Die genaue Dauer der Vollsperrung hängt von den Ergebnissen der polizeilichen Aufnahme und der Bergung der beschädigten Fahrzeuge ab.