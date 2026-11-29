Schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge am Sonntag auf der Staatsstraße 2244 bei Frauenaurach. Ein 46-jähriger Motorradfahrer verstarb nach Kollision mit einem BMW. Details zum Ablauf.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntag, dem 29. November 2026, im Raum Erlangen in Bayern für Trauer und intensive Ermittlungen gesorgt. Auf der Staatsstraße 2244 bei dem Gemeindeteil Frauenaurach verlor ein 46-jähriger Motorradfahrer am frühen Nachmittag sein Leben. Die Zusammenstöße ereigneten sich gegen 11:20 Uhr in der Nähe der Auffahrt zur Bundesautobahn 3.

Unfallhergang und beteiligte Fahrzeuge

Der 46-jährige Kradfahrer, der die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft besitzt, befuhr die Staatsstraße 2244 in Richtung Herzogenaurach. In die gleiche Fahrtrichtung bewegte sich ein Fahrzeug der Marke BMW, das von einem 57-jährigen deutschen Mann gesteuert wurde. Im Beifahrersitz saß eine weibliche Person, wobei ihr Alter nicht bekannt gegeben wurde.

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Kurz vor der Einfahrt zur BAB 3 bei Erlangen-Frauenaurach kollidierten das Motorrad und der Pkw frontal oder seitlich, wobei die genaue Ursache des Zusammenstoßes aktuell noch unklar ist. Der Motorradfahrer erlitt durch die Wucht des Aufpralls schwerste Verletzungen. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung an der Unfallstelle konnte sein Tod nicht verhindert werden.

Verletzungen der Insassen und medizinische Versorgung

Die Insassen des BMW kamen mit relativ glimpflichen Folgen davon. Beide Fahrgäste zogen sich lediglich leichtere Verletzungen zu. Dennoch wurde vorsorglich der Rettungsdienst alarmiert, um die Personen medizinisch versorgen zu lassen. Beide Insassen des Pkw wurden daraufhin in ein Krankenhaus transportiert, um weitere_checks durchzuführen und ihre Gesundheit stabil zu halten.

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Die genaue Schwere der Verletzungen des 57-jährigen Fahrers und seiner Beifahrerin wurde nicht im Detail spezifiziert, es handelte sich jedoch um keine lebensbedrohlichen Zustände. Die schnelle Reaktion der Rettungskräfte sicherte eine angemessene Behandlung ab, während die Untersuchungen zum Unfallhergang im Fokus der Behörden standen.

Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt hat die Arbeit zur Aufklärung des Unglücks aufgenommen. Die Beamten führen derzeit umfassende Unfallaufnahme durch, um den genauen Ablauf des Zusammenstoßes zu rekonstruieren. Um die technische und verkehrstechnische Analyse zu unterstützen, wurde ein durch die Staatsanwaltschaft angeordneter Sachverständiger hinzugezogen. Dieser Experte soll die mechanischen Gegebenheiten und die Fahrzeugdynamik prüfen.

Bisherige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Unfallhergang aus bislang nicht geklärter Ursache geschah. Es gibt noch keine Hinweise auf eine eindeutige Schuldzuweisung oder eine spezifische Fehlhandlung eines der Beteiligten. Daher bleiben die Ermittlungen in einer offenen Phase, in der jede neue Information von Bedeutung ist.

Appell an Zeugen und weitere Vorgehensweise

Da der genaue Unfallablauf noch unklar ist, ruft die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt aktiv die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Personen, die sachdienliche Hinweise besitzen, werden gebeten, sich zu melden. Die Polizei geht davon aus, dass externe Beobachtungen entscheidend zur Klärung der Umstände beitragen können.

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Betroffene Bürger oder Augenzeugen können die Polizeidienststelle unter der Rufnummer 09131 760-120 kontaktieren. Die Ermittlungen der Behörden und der Staatsanwaltschaft werden solange fortgesetzt, bis alle Fragen zum Unfallhergang, zur Geschwindigkeit und zur eventuellen Schuldfrage eindeutig beantwortet sind. Der Verkehr auf der Staatsstraße 2244 wurde nach dem Vorfall vorübergehend beeinträchtigt, ist aber wieder normal fließend.