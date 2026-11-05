Tödlicher Streit in Wien: 51-Jähriger wegen Totschlags festgenommen

Ein 35-Jähriger ist in Wien tot aufgefunden worden. Die Polizei nimmt einen 51-Jährigen fest, der sich vor der Tat mit dem Opfer gestritten haben soll.

Ermittlungsbeamte des Landeskriminalamts Wien haben am Mittwochnachmittag einen 35-Jährigen regungslos auf einer öffentlichen Straße in Wien aufgegriffen. Für den Mann jeder Rettung war zu spät, da er bereits tot war. Die zuständige Einheit Leib/Leben übernahm umgehend die Ermittlungen. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen, der die Straftat begangen haben soll.

Spurenlage weist auf Fremdverschulden hin

Bei der Sicherung der Tatortspuren und der Begutachtung der Verletzungen des Opfers ergab sich für die Kriminalbeamten ein klares Bild. Die vorliegende Spurenlage ließ keine Zweifel an einem natürlichen Tod zu. Stattdessen musste von Fremdverschulden ausgegangen werden. Im Zuge dieser ersten Untersuchung wurde eine eingeleitete Sofortfahndung gestartet, um den oder die Täter schnell zu finden. Dieser Prozess führte dazu, dass ein Mann im nahen Umfeld des Auffindungsorts angehalten werden konnte.

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Dieser Mann befand sich in einem offensichtlich aufgebrachten Zustand. Polizeibeamte stellten zudem fest, dass er mutmaßlich alkoholisiert war. Ein weiteres auffälliges Detail war die Kleidung des angehaltenen Mannes, die deutliche Blutspuren aufwies. Diese körperlichen Merkmale und die Umstände der Festnahme schürten den Verdacht auf eine direkte Beteiligung an dem tödlichen Vorfall in Wien. Die Kombination aus Agitation und Blutspritzern war für die Ermittler ein entscheidender erster Hinweis.

Tathergang und Widersprüche des Verdächtigen

Der 51-Jährige, der aus Spanien stammt, gab an, ein Freund des Opfers zu sein. Diese Behauptung wurde jedoch schnell geprüft und hinterfragt. Bei einer ersten Befragung zum Vorfall durch die Kriminalbeamten verstrickte sich der 51-Jährige in schwere Widersprüche. Seine Aussagen zur Tathälfte und zum Ort des Geschehens stimmten nicht mit den ersten Erkenntnissen überein. Diese Diskrepanzen führten dazu, dass sich der Tatverdacht gegen ihn erheblich erhöhte.

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Im weiteren Verlauf der Einvernahme zeigte sich der Mann geständig. Er räumte ein, dass es zwischen dem Opfer und ihm in seiner Wohnung zu einem heftigen Streit gekommen war. Der Konflikt eskalierte laut eigenen Angaben, als er seinen Freund mit einem Messer attackierte. Die Attacke geschah unter emotionaler Hochspannung, was die Gewalttat auslöste. Der 35-Jährige versuchte daraufhin, sich verletzt auf die Straße zu flüchten.

Die Flucht des Opfers endete jedoch tödlich. Der 35-Jährige erlag seinen Verletzungen, nachdem er die Wohnung verlassen hatte. Die Polizei fand ihn wenig später regungslos auf einer Straße in Wien. Die Umstände der Flucht und die Art der Verletzungen belegten die Schwere der Angriffshandlung. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Streit im Wohnhaus der letzte Kontakt zwischen den beiden Männern war.

Sicherstellung von Beweismitteln und Festnahme

In der Nähe des Auffindungsortes des Opfers konnte die Polizei ein entscheidendes Beweismittel sichern. Es handelte sich um das Griffstück eines Messers. Dieses Fundstück wurde sorgfältig gesichert und dient als physischer Beweis für die Tatwaffe. Die Verbindung zwischen der Waffe, den Blutspuren am Verdächtigen und der Kleidung des Opfers stellt eine starke Indizienkette dar. Diese Beweise stützen die Geständnis des 51-Jährigen erheblich.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 51-Jährige vorläufig festgenommen. Die Festnahme ist das Ergebnis der intensiven Fahndungsarbeit des Landeskriminalamts Wien. Der Fall bleibt weiterhin im Fokus der Ermittlungsbehörden, um alle Details der Tathergangskette vollständig aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft wird nun prüfen, welche weiteren Schritte im Strafverfahren folgen.

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Für Angehörige und Betroffene von Gewalt stehen Hilfsangebote bereit. Die Frauenhelpline ist rund um die Uhr unter der kostenlosen Nummer 0800 222 555 erreichbar. Diese Unterstützung ist auch in schwierigen Situationen nach gewalttätigen Vorfällen verfügbar. Die Behörden in Wien arbeiten weiterhin daran, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und Straftaten aufzuklären.