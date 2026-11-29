Ein 35-jähriger Pole ist in einer Wiener Wohnung erstochen worden. Die 31-jährige Ex-Partnerin gilt als Tatverdächtige. Die Polizei ermittelt mit hoher Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent wegen eines Verbrechens.

In der Nacht auf Samstag ereignete sich ein schwerer Vorfall in der Ferdinand-Platzer-Gasse im Wiener Bezirk Floridsdorf. Eine blutverschmierte Frau öffnete den eintreffenden Polizisten die Tür zu einer Wohnung in diesem spezifischen Adressbereich. Direkt in den Räumlichkeiten entdeckten die Beamten die Leiche eines 35-jährigen Mannes polnischer Herkunft. Dieser lag am Boden und trug eine schwere Stichverletzung im Oberkörper. Trotz sofortiger und umfassender Reanimationsmaßnahmen durch das Rettungsteam blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Für den verletzten Mann war jede medizinische Hilfe zu spät gekommen, um sein Leben zu retten.

Identifikation der Tatverdächtigen

Die Frau, die den Notruf ausgelöst zu haben scheint und von den Polizisten zunächst aus der Wohnung gebracht wurde, wurde als 31-jährige Polin identifiziert. Sie steht in engem Bezug zum Opfer und ist dessen Ex-Lebensgefährtin. Zudem ist die 31-Jährige die offizielle Inhaberin der Wohnung, in der die Tatablage stattfand. Diese familiären und wohntechnischen Verbindungen machen sie zu einer zentralen Person in den laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die klaren Beziehungen zwischen Opfer und Tatverdächtiger bilden den Ausgangspunkt für die nun folgenden forensischen und beinahestehenden Befragungen.

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Provokantes Verhalten der Frau

Während des polizeilichen Einsatzes in der Wohnung zeichnete sich das Verhalten der 31-jährigen Tatverdächtigen durch zunehmende Aggression aus. Quellen berichten, dass sie sich gegenüber den anwesenden Beamten immer provokanter verhielt. Mehrfach versuchte sie, sich gewaltsam oder durch Druck zurück in die Wohnung zu begeben, wo sich die Leiche befand. Dabei beschimpfte sie die Polizisten offen und zeigte keine Einsicht in die Notwendigkeit des Einsatzes. Dieses Verhalten wird von den Ermittlern als schwerwiegender Umstand gewertet und fließt in die Gesamtbewertung der Tatdynamik ein.

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Widersprüche in ersten Befragungen

Der genaue Hergang der Tötung in der Floridsdorfer Wohnung ist derzeit der Hauptgegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bei einer ersten Befragung der 31-Jährigen sollen sich die Aussagen der Tatverdächtigen in Widersprüche verwickelt haben. Diese inkonsistenten Angaben der Ex-Partnerin des Toten lassen auf eine aktive Täuschung oder eine nicht der Wahrheit entsprechende Darstellung der Ereignisse schließen. Die Polizei erwartet Ergebnisse einer weiteren, vertieften Einvernahme der Tatverdächtigen erst am Sonntag. Bis dahin werden die vorhandenen Beweise sorgfältig geprüft und mit den ersten Angaben abgeglichen.

Hohe Wahrscheinlichkeit eines Verbrechens

Die zuständige Kriminalpolizei geht mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 98 Prozent davon aus, dass es sich bei dem Vorfall um ein schweres Verbrechen handelt. Trotz dieser klaren Einschätzung wollen die Ermittler den weiteren Untersuchungen nicht vorgreifen und die rechtliche Unschuldsvermutung strikt wahren. Eine Obduktion der Leiche des 35-jährigen Polen wurde offiziell angeordnet, um die genaue Todesursache und die Art der Wunde forensisch einwandfrei zu dokumentieren. Die genauen Ergebnisse dieses medizinischen Gutachtens werden weitere Schlüsse auf die Tatabfolge zulassen.