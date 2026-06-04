Tödlicher Schusswaffenangriff bei Highschool-Abschlussfeier in Kalifornien

Ein 18-jähriger Schüler ist bei einer Abschlussfeier an einer Highschool im US-Bundesstaat Kalifornien durch Schüsse ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich in Fairfield, nordwestlich von San Francisco. Der Grund für die Schießerei ist noch unklar.

In einer tragischen Wendung endete eine Abschlussfeier an einer Highschool im US-Bundesstaat Kalifornien am Mittwochabend für einen 18-jährigen Schüler, der durch Schüsse ums Leben kam.

Drei weitere Personen, darunter ein 11-jähriger Junge und zwei Erwachsene im Alter von 20 und 25 Jahren, wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich in Fairfield, nordwestlich von San Francisco, wie die Polizei mitteilte. Ein Teilnehmer der Feier berichtete dem Fernsehsender KCRA, dass die Schüsse auf dem Parkplatz der Schule fielen, während dort Fotos von den Absolventen gemacht wurden. Die Menschen schrien und rannten in Panik auseinander, wie eine Anwohnerin namens Amanda Prieto berichtete.

Der Grund für die Schießerei ist noch unklar. Schusswaffenangriffe an Schulen und Hochschulen kommen in den USA leider immer wieder vor. Das Land hat mehr Schusswaffen als Einwohner und die Waffengesetze sind locker. Strengere Vorschriften stoßen regelmäßig auf Widerstand der konservativen Republikaner und der mächtigen Waffenlobby





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