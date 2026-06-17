Tödlicher Rope-Jumping-Unfall in Brasilien: Rätsel um verschwundene Kamera

Nach einem tödlichen Rope-Jumping-Unfall in Brasilien wirft das Verschwinden der Kamera des Opfers neue Fragen auf. Die Organisatoren geben sich ahnungslos, doch ein Augenzeuge berichtet, wie ein Mitarbeiter die Kamera vom Körper der Verunglückten entfernte. Die drei festgenommenen Instruktoren bestreiten eine vorsätzliche Tötung.

Nach einem tödlichen Rope-Jumping- Unfall in Brasilien wirft das Verschwinden der Kamera des Opfers neue Fragen auf. Die 21-jährige Frau war am Samstag von der stillgelegten Ponte do Esqueleto zwischen Limeira und Cordeirópolis im Bundesstaat São Paulo rund 40 Meter in die Tiefe gestürzt, nachdem die Organisatoren sie ohne befestigtes Sicherungsseil von der Absprungplattform gestoßen hatten.

Videoaufnahmen zeigen, wie drei Mitarbeiter die Frau zum Rand der Brücke tragen und sie hinabwerfen, wobei das Sicherungsseil unbefestigt auf der Plattform liegen blieb. Zwei der drei festgenommenen Instruktoren räumten in ihren Vernehmungen ein, für die Vorbereitung der Seile verantwortlich gewesen zu sein, konnten jedoch die genaue Aufgabenverteilung im Team nicht erläutern. Das Team äußerte sich ahnungslos zum Verschwinden der Kamera; einer der Beschuldigten gab an, das Gerät sei nach dem Unfall nicht mehr auffindbar gewesen.

Ein Augenzeuge berichtete jedoch, er habe beobachtet, wie ein Mitarbeiter des Veranstalterteams die GoPro-Kamera vom Halsriemen der bereits am Boden liegenden Frau entfernt habe. Der Anwalt der Beschuldigten kündigte einen Antrag auf Freilassung seiner Mandanten an und betonte, diese hätten weder die Absicht gehabt, den Tod der Frau herbeizuführen, noch das Risiko eines tödlichen Ausgangs bewusst in Kauf genommen.

Rope Jumping ist ein Extremsport, bei dem Teilnehmer mit statischen Seilen in die Tiefe springen; anders als beim Bungee Jumping wird der Sturz durch eine Pendelbewegung abgefangen. In Brasilien ist die Sportart nicht speziell reguliert. Nach dem Unglück wird über einen Abriss der stillgelegten Brücke diskutiert





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