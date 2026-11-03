Tödlicher Nachbarschaftsstreit: Mann greift Frau mit Axt und Messer an

Polizei in Deutschland ermittelt nach einem brutalen Nachbarschafts-Angriff. Ein Mann nahm eine 45-Jährige mit einer Axt und einem Küchenmesser in Gewahrsam.

Die deutsche Polizei und das Landeskriminalamt ermitteln derzeit intensiv nach einem schweren Gewaltverbrechen, das sich aus einem Nachbarschaftsstreit entwickelte. Ein Mann wurde bereits festgenommen, nachdem er eine 45-jährige Nachbarin mit einer Axt und einem Küchenmesser angegriffen hatte. Die Tat ereignete sich an einem Montagabend in einem Mehrparteienhaus, wo es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen kam.

Blutiger Konflikt mit tödlichen Waffen

Der Vorfall begann gegen 18.00 Uhr am Montag. Zunächst eskalierte die Situation durch verbale Attacken zwischen den Nachbarn im Wohnhaus. Der Mann griff daraufhin die Frau mit einem Küchenmesser und anschließend mit einer Axt an. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen im Kopf-, Gesichts- und Halsbereich. Zudem entstanden zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen im Oberkörperbereich, die eine sofortige medizinische intervention erforderten.

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Rettungskräfte brachten die 45-Jährige umgehend ins Spital. Ärzte führten eine Operation durch und versetzten sie in einen künstlichen Tiefschlaf, um ihre Vitalfunktionen zu stabilisieren. Bisher war es den Ermittlern nicht möglich, die Angegriffene zur Tatzeit zu vernehmen, da sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen im Koma lag und medizinisch versorgt werden musste.

Verdächtiger gibt Tat ein, bestritt Absicht

Der festgenommene Mann wählte nach dem Vorfall selbst den Notruf und meldete die Tat an. Polizisten nahmen ihn noch am Tatort fest. Bei seiner ersten Einvernahme gab der Mann die Tat zu, bestritt jedoch eine Tötungsabsicht. Er gab an, sich lediglich gegen die Frau verteidigt zu haben. Eine solche Verteidigungshaltung steht jedoch im Widerspruch zu den vorliegenden Beweisen.

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Bei der medizinischen Untersuchung des Mannes wurden keine Verletzungen festgestellt. Dies wirft Zweifel an seiner Aussage zur Notwehr auf. Das Küchenmesser und die Axt wurden am Tatort sichergestellt. Diese Waffen werden nun kriminaltechnisch untersucht, umdna DNA-Spuren und Fingerabdrücke zu analysieren und die Gewalttätigkeit forensisch zu belegen.

Ermittlungen zu Motiven und Vorstrafen

Das Landeskriminalamt führte die Ermittlungen durch, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein eindeutiges Motiv konnte vorerst nicht festgestellt werden. Allerdings deuten Hinweise darauf hin, dass es vor einiger Zeit bereits Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen den beiden Parteien gab. Umfelderhebungen zu diesen möglicherweise zurückliegenden Konflikten laufen derzeit.

Die genauen Hintergründe der Gewalttat sind bisher nicht vollständig geklärt. Der Grund des Streits steht noch nicht fest. Die Ermittler überprüfen alle denkbaren Szenarien, um die Tathandlung vollständig aufzuklären. Die Tatsache, dass der Mann den Notruf selbst wählte, wird im Rahmen der Rekonstruktion des Tathergangs geprüft.

Zustand der Opferin und weitere Schritte

Der Gesundheitszustand der 45-Jährigen bleibt kritisch, da sie sich in künstlichem Tiefschlaf befindet. Ihre Einvernahme durch die Kriminalbeamten wird erst möglich sein, sobald sie wieder bei Bewusstsein und einsatzfähig ist. Die genauen Umstände des Angriffs bleiben ein zentraler Fokus der Ermittlungen.

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Weitere forensische Gutachten zu den Sicherungsstücken sind in Vorbereitung. Die Polizei erwartet keine weiteren öffentlichen Informationen, solange die Beweislage noch nicht vollständig gesichert ist. Die Festnahme des Mannes gilt als gesichert, doch das Strafmaß wird von der Aufklärung der genauen Umstände und der psychologischen Begutachtung abhängen.