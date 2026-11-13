Tödlicher Löwenangriff auf TikTok-Dreh in Lahore: Festnahmen und Ermittlungen

Ein 19-jähriger Mitarbeiter starb in Lahore nach einem Löwenangriff während eines TikTok-Drehs. Die Behörden nahmen den Farmbesitzer und den Influencer fest und leiten ein Strafverfahren ein.

In der pakistanischen Großstadt Lahore ist am Mittwoch ein tragischer Unfall auf einer privaten Farm geschehen. Eine in Gefangenschaft gehaltene Löwin tötete einen 19-jährigen Arbeiter, nachdem sie für die Aufnahme eines Social-Media-Videos aus ihrem Käfig befreit worden war. Der Vorfall zog schwere rechtliche Konsequenzen nach sich und löste eine breite Debatte über die Haltung exotischer Tiere aus.

Tödlicher Vorfall während Videoproduktion

Der 19-jährige Arbeiter erlitt bei dem unkontrollierten Angriff der Löwin lebensbedrohliche Verletzungen. Obwohl er unverzüglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, um die schweren Blessuren behandeln zu lassen, konnte sein Leben nicht gerettet werden. Die zuständige Wildtierbehörde der Provinz Punjab bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die tödliche Natur des Zwischenfalls. Es handelte sich um eine private Haltung, bei der die安全措施 des Käfigs offensichtlich versagten oder bewusst umgangen wurden.

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Versuch der Vertuschung durch Täter

Nach dem tödlichen Zusammenstoß zeigten der Inhaber der Farm und der beteiligte TikTok-Influencer ein bemerkenswertes Verhalten. Beide versuchten nach eigenen Angaben, den tatsächlichen Hergang des Vorfalls zu verschleiern. Sie gaben gegenüber den ersten vor Ort eintreffenden Stellen an, der Angriff sei von einem Hund ausgegangen, um strafrechtliche Verantwortung für die illegale oder unsachgemäße Handhabung der Raubkatze zu vermeiden. Diese falsche Angabe führte jedoch direkt zu ihren Festnahmen durch die lokalen Polizeikräfte.

Rechtliche Schritte und Behördenreaktion

Die Festnahme des Hofbesitzers und des sozialen Medien-Nutzers erfolgte aufgrund des Verdachts auf vorsätzliche Tötung und versuchte Irreführung der Justiz. Die Löwin selbst wurde sicherstellt und kam in die Obhut der zuständigen Wildtierbehörde, um weiteren Schäden vorzubeugen. Die Polizei erklärte auf der Plattform X, dass die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls noch andauern. Ein formelles Strafverfahren wurde eingeleitet, um die Verantwortlichkeiten rechtlich zu klären und Gerechtigkeit für den verstorbenen jungen Mann zu erwirken.

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Historischer Kontext der Großkatzenhaltung

Dieser Vorfall ist kein isoliertes Ereignis im historischen Kontext Pakistans. In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Vorfälle, bei denen privat gehaltene Raubkatzen Menschen attackierten. In wohlhabenden Kreisen gelten diese exotischen Tiere oft als Statussymbole für Reichtum und Macht. Diese kulturelle Praxis hat wiederholt zu gefährlichen Situationen geführt, die nicht nur für die Halter, sondern auch für die allgemeine Sicherheit der Bevölkerung ein Risiko darstellen. Die Behörden stehen daher vor der Herausforderung, diese Praxis wirksam zu unterbinden.

Regulierung und künftige Verbote in Punjab

Die Regierung der Provinz Punjab hat bereits Maßnahmen ergriffen, um der wachsenden Gefahr durch private Tierhaltungen zu begegnen. Im Jahr 2025 wurde eine strikte Registrierungspflicht für die private Haltung von Großkatzen eingeführt. Dennoch zeigten sich Kontrolllücken. Nach weiteren kritischen Angriffen kündigte die Provinzregierung im Januar 2026 an, die private Haltung solcher Tiere als Haustiere vollständig zu verbieten. Dieser Schritt markiert einen Wendepunkt in der Tierpolitik der Region und soll zukünftige Tragödien dieser Art verhindern.