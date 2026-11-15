Tödlicher Lawinenunfall am Stubaier Gletscher: US-Amerikaner in Spalte gerissen

Ein 72-jähriger US-Amerikaner starb am Stubaier Gletscher, als ihn eine Lawine in eine 20 Meter tiefe Spalte riss. Dies ist das erste Lawinenopfer der Wintersaison 2024/2025 in Österreich.

Ein 72-jähriger US-Amerikaner ist am Samstag auf dem Stubaier Gletscher in Tirol bei einem schweren Lawinenunfall tödlich verunglückt. Die Polizei bestätigte am Sonntag die Identität des Opfers und bestätigte damit das erste Lawinenopfer der aktuellen Wintersaison in Österreich. Der Skifahrer war abseits der präparierten Pisten in einer Variantenabfahrt unterwegs gewesen, als er von einer Lawine erfasst wurde.

Unfallhergang in 3000 Metern Höhe

Der tödliche Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr im Bereich des Daunferners auf einer Höhe von knapp 3000 Metern. Nach Angaben des Einsatzleiters der Bergrettung Neustift hat der Mann vermutlich selbst ein kleineres Schneebrett ausgelöst. Das felsdurchsetzte Terrain begünstigte dabei den Unfallhergang. Die Lawine riss den 72-Jährigen sofort mit und beförderte ihn in eine tiefe Randspalte des Geländes.

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Die Tiefe der Spalte belief sich auf rund 20 Meter. Trotz der schnellen Alarmierung von zahlreichen Einsatzkräften konnte den Verunglückten jede Hilfe zu spät kommen. Die Bedingungen im felsigen Hochgebirge erschwerten die Bergung und den Zugriff auf das Opfer erheblich. Die Naturkräfte in dieser Höhe wirken oft unvorhersehbar und zerstörerisch auf skigängerische Strukturen.

Koordinierte Rettungsmaßnahmen vor Ort

Ermittelt wurde der Ort des Verschütteten durch einen Pistenretter und einen Alpinpolizisten, die ein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) einsetzten. Die technische Ortung war entscheidend, um den Mann in der engen Spalte zu finden. Anschließend befreiten die Helfer den Betroffenen aus dem Schnee. Die Bergrettung Neustift sowie die Pistenrettung des Stubaier Gletschers waren maßgeblich an der Aktion beteiligt.

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Sofort nach der Befreiung begannen die Retter mit Wiederbelebungsversuchen. Diese blieben jedoch vollständig erfolglos. Der Notarzt stellte anschließend den Tod des Mannes fest. Der Notarzthubschrauber Alpin 2 und der Polizeihubschrauber Libelle Tirol wurden ebenfalls zur Alarmierung hinzugezogen, um die medizinische Versorgung und den Transport zu sichern.

Bergung und offizielle Bestätigung

Erst gegen 13.30 Uhr am selben Tag gelang es den Einsatzkräften, den Leichnam aus der rund 20 Meter tiefen Spalte zu bergen. Der Prozess der Bergung in dieser Tiefe und unter diesen spezifischen Geländebedingungen dauerte mehrere Stunden. Anschließend wurde der Leichnam ins Tal gebracht, wo die weiteren offiziellen Formalitäten durchgeführt wurden.

Die Polizei gab die Identität des Verunglückten am Sonntag bekannt. Bei dem Toten handelt es sich um einen US-Amerikaner, der im Alter von 72 Jahren stand. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte nach Abschluss der ersten technischen Maßnahmen vor Ort. Die Meldung markiert den traurigen Beginn der Lawinenstatistik für die kommende Saison in der Region.

Ermittlungen und Warnungen der Behörden

Die Alpinpolizei untersucht nun die genauen Umstände des tödlichen Unfalls. Dabei arbeitet sie eng mit dem Tiroler Lawinenwarndienst zusammen. Der Lawinenwarndienst bewertet die Schneeverhältnisse im betroffenen Gebiet und überprüft die Stabilität der Schneedecke. Diese Zusammenarbeit dient der Prävention und der Aufklärung ähnlicher Vorfälle.

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Laut der Leitstelle handelt es sich bei dem 72-Jährigen um das erste Lawinenopfer der heurigen Wintersaison in Österreich. Der Tiroler Lawinenwarndienst hatte zuvor bereits vor möglichen Lawinen in höheren Gebirgslagen gewarnt. Besonders in Regionen mit größeren Neuschneemengen könne die frühwinterliche Schneedecke bei Touren im Hochgebirge zur ernsthaften Gefahr werden. Die Behörden appellieren an Wintersportler, diese Warnungen ernst zu nehmen und sich strikt an die geltenden Sicherheitsregeln zu halten.