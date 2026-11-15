Tödlicher Lawinenunfall am Daunferner: 72-Jähriger US-Amerikaner stirbt in Tirol

Am 14. November 2026 ereignete sich am Daunferner in den Stubaier Alpen ein tödlicher Lawinenunfall. Ein 72-jähriger US-Amerikaner wurde verschüttet und verstarb trotz Rettungsversuche.

Am 14. November 2026 ereignete sich am Daunferner in den Stubaier Alpen ein schwerer und tödlicher Lawinenunfall im Bereich einer Variantenabfahrt. Eine Gruppe minderjähriger Wintersportler meldete gegen 11.30 Uhr, dass sie den Abgang eines Schneebretts beobachtet hatten, bei dem eine Person mitgerissen und in eine Randkluft gespült wurde. Die Rettungskette wurde sofort durch die Pistenrettung Stubaier Gletscher und die Leitstelle Tirol in Gang gesetzt.

Einsatzkräfte alarmiert und Suche eingeleitet

Unmittelbar nach Eingang der Meldung wurden mehrere Einsatzkräfte nachgerückt, darunter die Bergrettung, die Alpinpolizei sowie zwei Hubschrauber. Ein Pistenretter und ein im Gletscherschigebiet diensthabender Alpinpolizist begaben sich zur Einsatzörtlichkeit, die sich auf einer Höhe von circa 2.970 Metern befand. Mit Hilfe eines LVS-Geräts (Lawinensuchgerät) konnte die vermisste Person in der etwa 20 Meter tiefen Randkluft geortet werden. Die beiden Einsatzkräfte machten sich daraufhin an die mühsame Arbeit, die verschüttete Person aus dem Schnee zu befreien.

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Schockierende Diagnose durch Notarzt Alpin 2

Sofort nach der Befreiung wurden Reanimationsmaßnahmen durchgeführt, die jedoch leider erfolglos blieben. Der Notarzt des alarmierten Notarzthubschraubers "Alpin 2" konnte am Ort des Geschehens nur mehr den Tod der männlichen Person feststellen. Die Bergung des Verstorbenen erfolgte anschließend durch Kräfte der alarmierten Bergrettung Neustift im Stubaital, unterstützt vom Polizeihubschrauber "Libelle Tirol". Die genauen Umstände des Unglücks und die aktuelle Schneesituation werden von der Alpinpolizei in Zusammenarbeit mit dem Lawinenwarndienst des Landes Tirol ermittelt.

Identität des Opfers lange unbekannt

Anfangs konnte die Identität des Verstorbenen nicht gesichert erhoben werden, sodass noch Ermittlungen der Polizei liefen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete zur Klärung der genauen Umstände eine Obduktion an. Die Behörden arbeiteten daran, die Hinterbliebenen zu kontaktieren und die formalen Schritte für die weitere Abwicklung einzuleiten. Bis zu diesem Zeitpunkt war nur bekannt, dass es sich um einen männlichen Verunglückten handelte, dessen genaues Alter und Nationalität zunächst im Dunkeln blieben.

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Nachtrag: Opfer ist 72-jähriger US-Bürger

In einem späteren Nachtrag wurde die Identität des Unfallopfers bestätigt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nunmehr um einen 72-jährigen US-Amerikaner. Die Bestätigung seiner Identität schließt eine wichtige Lücke in der polizeilichen Dokumentation des Vorfalls. Der Daunferner in den Stubaier Alpen ist ein bekanntes Skitourengebiet, das sowohl erfahrenen als auch weniger geübten Wintersportlern als Zielsort dient. Der Unfall hat erneut die extremen Risiken bei der Bewegung außerhalb gesicherter Pistenbereiche verdeutlicht.

Warnung vor Variantenabfahrten im Gletschergelände

Der tragische Ausgang dieses Vorfalls am 14. November 2026 dient als drastisches Beispiel für die tödlichen Gefahren, die bei Lawinenabgängen entstehen können. Besonders kritisch war die Situation, da die Person direkt in eine tiefe Randkluft gespült wurde, was die Suche und Bergung erschwerte. Die Meldung durch die minderjährigen Wintersportler ermöglichte zwar eine schnelle Reaktion der Rettungskräfte, doch die Tiefe des Schnees verhinderte eine lebensrettende Befreiung in der entscheidenden Zeit. Fachleute betonen stets die Notwendigkeit von LVS-Geräten, Sondierstock und Schaufel sowie entsprechender Ausbildung.