Tödlicher Klinikfall am Bodensee: Ärztin vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung

Eine Assistenzärztin muss sich wegen des Todes eines 18-jährigen Patienten nach einem Sturz vor Gericht verantworten. Der Fall wirft Fragen zur Personalsituation und medizinischen Versorgung am Bodensee auf.

Seit dem 27. April 2026 steht eine 38-jährige Assistenzärztin vor dem Amtsgericht Tettnang in Baden-Württemberg wegen fahrlässiger Tötung. Der Fall betrifft den Tod eines 18-jährigen Patienten, der im September 2023 nach einem Fahrradsturz mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme des Medizin Campus Bodensee in Friedrichshafen eingeliefert wurde.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Ärztin vor, einen lebensbedrohlichen Schädelbruch und eine Hirnblutung nicht erkannt zu haben. Sie soll keine bildgebende Untersuchung wie eine Computertomografie (CT) veranlasst haben und dem Patienten stattdessen ein unnötiges blutdrucksenkendes Medikament verabreicht haben. Die Ärztin verteidigte sich im Prozess, indem sie darauf hinwies, dass der Patient stark alkoholisiert war, was die Diagnose erschwert habe.

Zudem betonte sie, dass sie allein für rund 30 Patienten verantwortlich war und weder eine Aufnahme auf die Intensivstation noch auf eine Normalstation möglich gewesen sei. Eine dauerhafte Überwachung in der Notaufnahme sei unter diesen Umständen nicht gewährleistet gewesen. Ein medizinischer Sachverständiger kritisierte im Verfahren, dass bei Sturzpatienten mit unklarer Symptomatik in der Regel eine CT-Untersuchung durchgeführt werden müsse, um zwischen Trauma-Folgen und Alkoholwirkungen zu unterscheiden.

Auch organisatorische Mängel könnten eine Rolle spielen, da möglicherweise nicht genug ärztliche Unterstützung verfügbar war. Der Fall ist nicht isoliert, da die Staatsanwaltschaft Ravensburg auch in anderen Fällen rund um das Klinikum ermittelt, darunter mögliche fahrlässige Tötung und unterlassene Hilfeleistung. Zuvor hatte eine Oberärztin öffentlich auf Personalmangel hingewiesen, was zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führte und schließlich zu ihrem Suizid.

Die angeklagte Ärztin hatte gegen einen Strafbefehl über 41.250 Euro Einspruch eingelegt und muss sich nun neben einer möglichen Geldstrafe auch auf berufsrechtliche Konsequenzen bis hin zum Entzug der Approbation einstellen. Der Fall wirft grundsätzliche Fragen zur Personalsituation in Kliniken am Bodensee auf und zeigt, wie kritisch Unterbesetzung und organisatorische Defizite in der medizinischen Versorgung sein können. Die Verhandlung wird mit Spannung verfolgt, da sie nicht nur die individuelle Verantwortung der Ärztin, sondern auch strukturelle Probleme im Gesundheitswesen thematisiert





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