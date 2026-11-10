Tödlicher Hundeangriff in Großensee: 23-Jährige schwer verletzt, Mutter tot

Schwere Bissverletzungen und eine Tote: In Großensee greifen mehrere Hunde eine 23-Jährige an. Ihre 55-jährige Mutter liegt im Haus tot. Polizei und Ordnungsamt ergreifen strenge Maßnahmen.

In der schleswig-holsteinischen Gemeinde Großensee ereignete sich ein dramatisches und grausiges Geschehen, das die lokale Bevölkerung erschüttert hat. Am Montag trat eine 23-jährige Frau in ihr Wohnhaus ein, wo sie zusammen mit ihrer 55-jährigen Mutter und mehreren Hunden lebte. Der Einstieg in das Haus verlief zunächst scheinbar unproblematisch und ruhig.

Dramatischer Angriff und Notruf

Laut Angaben der Polizei gegenüber dem Nachrichtenportal "Bild" begrüßte die junge Frau das Gebäude zunächst noch von zwei Hunden. Dieses anfängliche Verhalten änderte sich jedoch binnen kürzester Zeit drastisch und gefährlich. Die Tiere gingen plötzlich und ohne ersichtlichen Vorwarnschuss zum Angriff über.

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Die 23-Jährige erlitt dabei schwerwiegende Bissverletzungen. Trotz der massiven Angriffe gelang es ihr, sich unter großen Anstrengungen und Schmerzen aus dem Haus zu schleppen. Von außerhalb des Gebäudes kontaktierte sie umgehend die Rettungskräfte und alarmierte die Polizei, um Hilfe für sich und die Situation in den Räumen zu erhalten.

Grausiger Fund im Inneren

Während die Einsatzkräfte außerhalb versuchten, die aggressiven Tiere in Schach zu halten und zu beruhigen, durchsuchten weitere Polizeibeamte das Innere des Hauses nach weiteren Personen oder Gefahrenquellen. Dabei machten die Behörden einen furchtbaren Fund, der die Tragödie vervollständigte. In dem Gebäude lag die Leiche der 55-jährigen Mutter der verletzten Frau.

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Die Umstände deuten stark darauf hin, dass auch die ältere Frau Opfer der Hunde geworden ist. Sichtbare Anzeichen lassen den Schluss zu, dass sie ebenfalls von den Tieren angegriffen wurde. Die genaue Todesursache der 55-Jährigen kann jedoch erst durch eine rechtsmedizinische Untersuchung und Obduktion eindeutig und rechtssicher festgestellt werden.

Maßnahmen der Behörden

Als direkte Konsequenz aus diesem Vorfall hat das zuständige Ordnungsamt die Anordnung zur Tötung der involved Tiere getroffen. Die Hunde wurden eingeschläfert, um eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit auszuschließen. Dieser Schritt ist in solchen Fällen mit schweren Verletzungen oder Todesfällen üblich und dient der Sicherheit aller Bürger.

Die Polizei gab zudem bekannt, dass aus rechtlichen oder taktischen Gründen vorerst keine Informationen über die spezifische Rasse der Hunde preisgegeben werden. Eine Identifizierung der Hunderasse steht aktuell nicht im Vordergrund, da die primäre Aufgabe der Gefahrenabwehr und der Aufklärung der Umstände im Mittelpunkt der Ermittlungen steht.