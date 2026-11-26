Schwerer Frontalzusammenstoß bei Füssen: Kleinwagen und Kleinbus krachen am 26. November 2026 zusammen. Drei Personen verletzt, Straße gesperrt.

Am Donnerstagvormittag, dem 26. November 2026, ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Füssen und Pfronten in der Gemarkung Weißensee ein schwerer Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenprall zweier Fahrzeuge wurden drei Personen verletzt. Ein mit zwei Personen besetzter Kleinwagen geriet auf einer winterglatten Gefällstrecke nach einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Kleinbus. Der Unfallhergang führte zu einer kompletten Sperrung der Straße und erforderte den Einsatz von rund 30 Feuerwehrkräften.

Unfallhergang auf winterglatter Strecke

Der mit zwei Insassen bestiegene Kleinwagen bewegte sich in Fahrtrichtung Füssen, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Durch die winterlichen Straßenverhältnisse rutschte das Fahrzeug auf der Gefällstrecke nach einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Kleinbus. Der Aufprall war so heftig, dass der Kleinwagen im Anschluss daran in den Straßengraben schleuderte und dort zum Stillstand kam. Die Umstände deuten auf rutschige Fahrbahnoberflächen hin, die die Fahrzeugkontrolle unmöglich machten.

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Intensive Rettungseinsätze vor Ort

Zur Bergung der eingeklemmten Personen waren rund 30 Feuerwehrkräfte aus den Stationen Füssen und Weißensee im Einsatz. Da die Insassen des Kleinwagens unter den Trümmern eingeklemmt waren, mussten die Retter das Dach des Fahrzeugs entfernen, um Zugriff zu erhalten. Die Schwere der Lage wurde auch durch das appearance von drei Rettungswagen und zwei Notärzten an der Unfallstelle unterstrichen. Die medizinische Versorgung der Verletzten erfolgte unmittelbar am Ort des Geschehens, bevor sie in Krankenhäuser transportiert wurden.

Schwere und leichtere Verletzungen

Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt, wobei die Verletzungsschwere erheblich variierte. Die Beifahrerin des Kleinwagens erlitt Kopfverletzungen und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleinwagens sowie die Fahrerin des Kleinbusses wurden mit leichteren Verletzungen ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die medizinischen Teams vor Ort konnten die Notfalldienste koordinieren und die Patienten schnellstmöglich versorgen lassen. Die genaue Anzahl der Verletzten betrug drei Personen.

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Sachschaden und Straßen sperre

Der Unfall verursachte Sachschäden im fünfstelligen Euro-Bereich. Neben den Fahrzeugen war auch die Infrastruktur der Staatsstraße betroffen. Aufgrund der Schwere des Zusammenpralls und der notwendigen Bergungsmaßnahmen war die Staatsstraße während der gesamten Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region Füssen und Pfronten, da die Verbindung zwischen den beiden Orten zeitweise nicht passierbar war.

Einschätzung der Lage und Folgen

Der Frontalzusammenstoß hat gezeigt, wie gefährlich winterliche Bedingungen auf Gefällstrecken sein können. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Kurvenfahrt und rutschiger Fahrbahn führte zu einem fatalen Unfall. Die schnellen Reaktionen der Rettungskräfte, darunter der WehrFÜSSEN, trugen dazu bei, die Verletzten schnell zu bergen. Die Untersuchung der Unfallursachen wird wahrscheinlich die Straßenverhältnisse als Hauptfaktor bestätigen. Autofahrer sollten in solchen Wetterlagen besondere Vorsicht walten lassen und die Abstände erhöhen.