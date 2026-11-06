Tödlicher Frontalzusammenstoß bei Kirchberg an der Raab

Ein 38-Jähriger starb bei einem schweren Unfall auf der L201. Sein Pkw prallte ungebremst gegen einen Reisebus in der Steiermark. Details zum Hergang.

Ein 38-jähriger Pkw-Lenker kam Freitagabend bei einem schwersten Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Kirchberg an der Raab ums Leben. Gegen 19 Uhr geriet sein Fahrzeug aus dem Bezirk Südoststeiermark auf Höhe Berndorf von der Fahrbahn ab und prallte frontal und ungebremst gegen einen entgegenkommenden Reisebus. Die Kollision war so gewaltig, dass das Wrack in den rechten Straßengraben geschleudert wurde.

Dramatische Unfallsituation auf der L201

Die Umstände des Crashs bleiben derzeit ungeklärt, doch die mechanischen Folgen waren verheerend. Der Pkw erlitt eine massive Zerstörung der Fahrzeugstruktur, was dazu führte, dass der Fahrer vollständig im Metall eingeklemmt wurde. Trotz der sofortigen Alarmierung der Rettungskette war jede medizinische Hilfe zu spät. Der vor Ort eintreffende Notarzt konnte den Tod des 38-Jährigen lediglich noch offiziell feststellen. Die Feuerwehr musste mit schwerem Spezialgerät anrücken, um das Metallgerippe zu öffnen und den Verunglückten aus den Trümmern zu befreien.

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Busfahrer unverletzt und im Schockzustand

Im Gegensatz zum Pkw-Lenker hatte der 48-jährige Fahrer des Reisebusses großes Glück. Er blieb bei der Kollision körperlich vollständig unverletzt, da er sich in seinem gepanzerten Fahrerkabinenbereich befand. Zum Zeitpunkt des Aufpralls befanden sich keine Fahrgäste im Bus, sodass es keine weiteren menschlichen Opfer oder Verletzten auf der Passagierseite gab. Der Busfahrer selbst erlitt jedoch einen schweren psychischen Schock infolge des Ereignisses. Ein Kriseninterventionsteam übernahm daraufhin die Betreuung und Unterstützung des erfahrenen Lenkers nach der Rettung.

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Einsatzkräfte und Sperrung der L201

Für die Bergungsarbeiten und die Sicherung der Unfallstelle waren mehrere Löschzüge im Einsatz. Die Feuerwehren aus Berndorf, Kirchberg an der Raab und Rohr an der Raab koordinierten ihre Maßnahmen vor Ort. Aufgrund der komplexen Bergung des Pkw-Wracks und der notwendigen Spurensicherung musste die L201 zwischen den Orten Studenzen und Berndorf für den gesamten Zeitraum der Maßnahmen gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Südoststeiermark, während die Behörden den genauen Unfallhergang weiter untersuchen.