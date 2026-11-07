Tödlicher Frontalzusammenstoß auf L201: 38-Jähriger stirbt nach Crash mit Reisebus in der Steiermark

Schwerer Verkehrsunfall am 6. November 2026: Ein 38-jähriger Lenker verunglückt auf der L201 tödlich, als sein Pkw mit einem Reisebus kollidiert. Detaillierte Fakten zum Unfallhergang.

Am 6. November 2026 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße L201 im steirischen Bezirk Südoststeiermark. Gegen 19:05 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem personenbeförderungsfähigen Fahrzeug und einem Reisebus. Der Unfallort befand sich auf der Höhe des Straßenkilometers 11,0 im Bereich der Gemeinde Berndorf. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte um 19:07 Uhr durch die zuständigen Behörden.

Kollision und Unfallhergang

Der 38-Jährige Lenker des Pkw fuhr in Richtung Kirchberg an der Raab und geriet aus bis dato ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er prallte ungebremst in den dort befindlichen Reisebus. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Pkw nach rechts in den Straßengraben und kam dort zum Stillstand. Im Reisebus befanden sich keine Fahrgäste. Der 48-Jährige Buslenker aus dem Bezirk Südoststeiermark blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock, für den vor Ort ein Kriseninterventionsteam bereitstand.

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Einsatzkräfte und Rettungseinsatz

Direkt nach dem Aufprall leitete die Rettungskette sofort ihre Maßnahmen ein. Das Rote Kreuz traf am Ort ein, konnte jedoch durch den Feuerwehrarzt nur mehr den Tod des 38-Jährigen feststellen. Die Feuerwehrkräfte waren gezwungen, den eingeklemmten Fahrer aus dem Wrack zu schneiden und zu bergen. Zusätzlich sicherten die Teams die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr, bauten vorbeugenden Brandschutz auf und banden ausgetretene Flüssigkeiten ein, um Umweltschäden zu verhindern.

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Beteiligte Organisationen und Fahrzeuge

Insgesamt waren 41 Einsatzkräfte im Einsatz, die neun Fahrzeuge bereitstellten. Die Einsatzleitung oblag der Freiwilligen Feuerwehr Berndorf. Weitere beteiligte Gruppen waren die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg an der Raab sowie die Freiwillige Feuerwehr Rohr an der Raab. Neben den Feuerwehren waren auch das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort im Einsatz. Alle Beteiligten arbeiteten koordiniert zusammen, um die Lage zu sichern und die Bergearbeiten durchzuführen.

Verkehrssituation und Sperre

Für die Dauer der Bergung des Fahrzeugs und des Verunglückten wurde die L201 zwischen Studenzen und Berndorf vollständig gesperrt. Dies führte zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Die Polizei bestätigte die Vorkommnisse und stellte die offizielle Meldung aus. Die Maßnahmen zur Verkehrsführung und zur Unfallaufklärung dauerten bis zum Abschluss der Bergung an. Die genaue Ursache für das Abkommen der Fahrspur bleibt weiterhin ungeklärt.