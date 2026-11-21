Schwere Kollision am 21. November 2026: Ein 23-Jähriger stirbt, ein 35-Jähriger wird verletzt. Polizei ermittelt zur Unfallursache auf der Innviertler Straße.

Zell an der Pram, Oberösterreich - Am frühen Morgen des 21. November 2026 ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B137 Innviertler Straße. Im Bereich der Prambrücke im Gemeindegebiet von Zell an der Pram kollidierten zwei Personenwagen frontal. Ein 23-Jähriger Fahrer verstarb an der Unfallstelle, während ein weiterer Mann schwer verletzt wurde.

Ablauf der tödlichen Kollision

Am Abend des 20. November 2026 um 23:40 Uhr fuhr ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Schärding mit seinem Pkw auf der B137 Innviertler Straße. Er kam von Schärding kommend Richtung Zell an der Pram. Zur gleichen Zeit bewegte sich ein 23-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding, in der Gegenrichtung. Die genaue Unfallstelle liegt im Bereich Stögen.

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Aus bislang noch nicht geklärter Ursache prallten die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Die Wucht des Aufpralls traf den 23-Jährigen so schwer, dass er seine Verletzungen nicht überlebte. Trotz sofortiger Bemühungen blieb jede Hilfe für den jungen Mann zu spät.

Einsätze der Rettungskräfte

Sofort nach dem Zusammenstoß alarmierten Notfallstellen drei Feuerwehren zur Personenrettung. Die Rettungskräfte eilten an den Tatort, um die verletzten Insassen zu bergen. Der 35-Jährige wurde durch die Kollision unbestimmten Grades verletzt. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle und retteten die Verunglückten aus den Fahrzeugwracks.

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Die Präsenz der verschiedenen Feuerwehrverbände unterstrich die Schwere des Vorfalls. Die schnellen Maßnahmen der Ersthelfer konnten den Tod des 23-Jährigen jedoch nicht verhindern. Die Einsatzkräfte blieben nach der Rettung noch am Ort, um den Unfallhergang abzuklären und die Straße für die weitere polizeiliche Untersuchung freizugeben.

Verletztenversorgung und Krankenhaus

Der überlebende 35-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungssanitäter und Feuerwehrmänner transportiert. Er wurde in das Klinikum Passau eingeliefert. Der Zustand des Mannes wird als verletzt beschrieben, wobei der genaue Grad der Verletzungen von der Medizinern vor Ort bestimmt wurde. Die medizinische Versorgung erfolgt nun stationär in der Klinik in Passau.

Die Behörden gehen von einer zweispurigen Straße aus, bei der eine Frontalkollision typischerweise auf das Überholen oder das Übersehen der Gegenrichtung hindeutet. Die genaue Ursache bleibt jedoch offen. Die Polizei führt zur Aufklärung des tödlichen Unfalls eine genaue Unfalluntersuchung durch, um die Umstände des Zusammenstoßes auf der B137 final zu rekonstruieren.