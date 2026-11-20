Ein Schweizer Tourist ist bei einem Elefantenangriff am Mount Cameroon gestorben. Die Gruppe traf auf Waldelefanten mit Jungtieren.

Ein Schweizer Urlauber ist am Mount Cameroon in Kamerun bei einem tödlichen Angriff von Waldelefanten ums Leben gekommen. Die Tragödie ereignete sich, als eine Reisegruppe den Berg bestieg und dabei auf eine Elefantenfamilie traf. Die Situation eskalierte, als die Elefanten die Anwesenheit der Menschen als Bedrohung für ihre Jungtiere ansahen.

Tödliche Konfrontation auf dem Bergpfad

Ein Sprecher des kamerunischen Ministeriums für Forsten und Wildtiere bestätigte, dass der Verunglückte Teil einer Gruppe von sechs Touristen war. Die Gruppe bestieg den Berg am Donnerstag, als sie auf die Elefanten stießen. Die Tiere reagierten panisch, da sie ihre Jungen in Gefahr sahen, und lösten eine Fluchtreaktion aus. Die Touristen versuchten, sich zu zerstreuen und kletterten teilweise auf Bäume, um zu entkommen.

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Der Schweizer Reisende fiel bei seiner Flucht in einen Graben und wurde dort von einem der aggressiven Elefanten angegriffen. Der Angriff verlief für den Mann fatal. Ein weiterer Tourist aus Großbritannien wurde ebenfalls verletzt, befindet sich jedoch laut Berichten nicht in Lebensgefahr. Die Gruppe hatte einen Abstiegsweg gewählt, der gleichzeitig von den Elefanten zu einem nahegelegenen See genutzt wird.

Bergung der Leiche und Sicherheitsvorkehrungen

Ein spezialisiertes Ranger-Team ist am Freitag eingesetzt worden, um die Leiche des Schweizer Touristen vom Berg zu bergen. Dies stellt einen schwierigen Logistikprozess in dem schwer zugänglichen Terrain dar. Die Vorkommnisse unterstreichen die Gefahren, die von der wilden Tierwelt in der Region ausgehen können, insbesondere bei der Nähe zu Schutzgebieten.

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Es handelt sich nicht um den ersten tödlichen Zwischenfall dieser Art am Mount Cameroon. Bereits im Jahr 2021 kam ein Wildhüter bei einem Elefantenangriff ums Leben. Diese Historie zeigt, dass die Konfrontation zwischen Touristen und der einheimischen Fauna ein wiederkehrendes Problem in diesem Naturschutzgebiet darstellt.

Gefährdung der Waldelefanten-Population

Afrikanische Waldelefanten, die in dieser Region leben, gelten als besonders schützenswert und sind stark bedroht. Sie sind im Vergleich zu ihren Verwandten in der Savanne etwas kleiner. Die African Wildlife Foundation berichtet, dass die Population dieser Spezies innerhalb der letzten zehn Jahre um 60 Prozent zurückgegangen ist.

Der Hauptgrund für diesen drastischen Rückgang ist die Wilderei. Waldelefanten sind vor allem in den Regenwäldern West- und Zentralafrikas heimisch. Die Kombination aus touristischem Interesse an diesem einzigartigen Ökosystem und der bedrohten Tierwelt erfordert ein hohes Maß an Vorsicht und Awareness für alle Besucher der Region.