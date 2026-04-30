Tödlicher E-Scooter-Unfall in Oberndorf an der Melk: Zwölfjähriges Mädchen stirbt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem PKW in Oberndorf an der Melk ist eine zwölfjährige Mitfahrerin ums Leben gekommen. Die gleichaltrige Lenkerin wurde schwer verletzt.

Tragischer Unfall in Oberndorf an der Melk: Zwölfjähriges Mädchen bei Kollision mit PKW stirbt, Freundin schwer verletzt. Am Mittwochabend ereignete sich in Oberndorf an der Melk, im Bezirk Scheibbs, ein schrecklicher Unfall , der das Leben eines jungen Mädchens forderte.

Eine zwölfjährige Mitfahrerin eines E-Scooters verstarb an Ort und Stelle, nachdem das Fahrzeug im Kreuzungsbereich der B29 mit der L6140 mit einem PKW kollidiert war. Die gleichaltrige Lenkerin des E-Scooters erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde umgehend mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in das Universitätsklinikum Linz geflogen, wo sie intensivmedizinisch versorgt wird. Beide Mädchen stammen aus dem Bezirk Melk. Der Unfall ereignete sich gegen 18:00 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die zwölfjährige Lenkerin den E-Scooter kurz im Kreuzungsbereich angehalten, bevor sie weiterfuhr, um nach links abzubiegen. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer, der auf der B29 unterwegs war, versuchte durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver, eine Kollision zu verhindern, konnte diese jedoch nicht mehr abwenden. Die Wucht des Aufpralls war verheerend und führte zum sofortigen Tod der Mitfahrerin.

Die genauen Umstände des Unfalls, insbesondere die Frage, warum der E-Scooter in den Weg des PKW geriet, werden nun im Rahmen einer umfassenden Untersuchung durch die Polizei geklärt. Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, ob es sich um ein Missverständnis im Straßenverkehr, eine Fehleinschätzung der Geschwindigkeit oder andere Faktoren gehandelt hat, die zu dieser tragischen Situation geführt haben. Die Gemeinde Oberndorf an der Melk und die umliegenden Ortschaften sind von diesem tragischen Ereignis tief erschüttert.

Die Nachricht vom Tod des jungen Mädchens hat sich schnell verbreitet und löste große Bestürzung aus. Zahlreiche Menschen drücken ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl den Familien der beiden Mädchen aus. Die lokale Feuerwehr und das Rote Kreuz waren ebenfalls im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Verletzte zu versorgen. Die psychologische Betreuung der Angehörigen und der beteiligten Einsatzkräfte wurde ebenfalls organisiert.

Der zuständige Pfarrer bot den Familien seine Unterstützung an und sprach ihnen sein tiefstes Beileid aus. Die Gemeinde hat angekündigt, eine Gedenkveranstaltung zu organisieren, um dem verstorbenen Mädchen zu gedenken und den Familien in dieser schweren Zeit beizustehen. Die Behörden haben zudem angekündigt, die Verkehrssituation an der Unfallstelle zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit zu ergreifen. Dies könnte die Verbesserung der Sichtverhältnisse, die Anbringung zusätzlicher Warnschilder oder die Anpassung der Geschwindigkeitsbegrenzung umfassen.

Ziel ist es, ähnliche tragische Unfälle in Zukunft zu vermeiden. Dieser Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Sicherheit von E-Scootern im Straßenverkehr, insbesondere in Bezug auf junge Fahrerinnen und Fahrer. Die steigende Beliebtheit von E-Scootern führt zu einer Zunahme der Unfälle, bei denen oft Kinder und Jugendliche zu Schaden kommen. Experten fordern daher eine verstärkte Aufklärung über die Verkehrsregeln und die Gefahren, die mit der Nutzung von E-Scootern verbunden sind.

Dazu gehört auch die Überprüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen, um sicherzustellen, dass E-Scooter sicher und verantwortungsvoll genutzt werden können. Die Polizei Niederösterreich hat angekündigt, die Kontrollen von E-Scootern zu verstärken und Verstöße gegen die Verkehrsregeln konsequent zu ahnden. Dazu gehören das Fahren ohne Helm, das Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit und das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Es ist wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aufeinander achten und Rücksicht nehmen, um Unfälle zu vermeiden.

Die Tragödie in Oberndorf an der Melk sollte uns alle dazu mahnen, die Sicherheit im Straßenverkehr ernst zu nehmen und alles zu tun, um das Leben von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Der PKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, befindet sich aber vermutlich unter Schock





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