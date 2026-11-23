Ein 59-jähriger E-Biker ist in Wolfurt tödlich verunglückt. Er prallte am Montag ohne Helm gegen ein Baustellenschild. Das Opfer erlag im Spital seinen schweren Verletzungen.

Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Montagmorgen, dem 23. November, die Gemeinde Wolfurt in Vorarlberg erschüttert. Ein 59-jähriger E-Bike-Fahrer erlag am selben Tag im Krankenhaus den schweren Verletzungen, die er bei einer Kollision mit einem Baustellenschild erlitten hatte. Der Unfall ereignete sich gegen 6:50 Uhr auf der Landesstraße L3 im Gemeindegebiet von Wolfurt, wo der Mann aus ungeklärter Ursache gegen die Hinderniskennzeichnung stürzte.

Unfallhergang und Rettungsmaßnahmen

Der Radfahrer war am frühen Morgen mit seinem Elektrofahrrad von Lauterach kommend in Richtung Schwarzach unterwegs gewesen. Im Bereich der Baustelle an der L3 verlor er anscheinend die Kontrolle oder bemerkte das Hindernis zu spät, sodass er mit hoher Wucht gegen das aufgestellte Hinweisschild prallte. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Mann zu Sturz und zog sich dabei unverzüglich schwere Verletzungen zu, die eine sofortige und intensive medizinische Intervention erforderten.

Also read Cessna-Absturz mit 40 kg Haschisch: Tödlicher Drogenschmuggelversuch am Gardasee

Die am Einsatzort eintreffenden Rettungskräfte stellten fest, dass der Zustand des 59-Jährigen kritisch war. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde kurzfristig ein Rettungshubschrauber angefordert, um das Opfer schnellstmöglich in ein geeignetes Krankenhaus zu verlegen. Der Transport per Luftrettung unterstrich die Dringlichkeit der medizinischen Versorgung, die im Spital aufgenommen wurde, doch trotz aller Bemühungen konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden.

Fehlender Helm als kritischer Faktor

Die zuständige Polizei Vorarlberg teilte nach der Bergung des Opfers mit, dass der E-Bike-Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm trug. Diese Tatsache wird im Zusammenhang mit der Schwere der Sturzverletzungen und dem tödlichen Ausgang des Vorfalls als besonders bedauerlich gewertet. Der Verzicht auf Schutzausrüstung verstärkte die Auswirkungen des Aufpralls auf den Kopf und den Körper des 59-Jährigen erheblich.

Advertisement

Es bleibt unklar, ob das Fehlen des Helms die alleinige Ursache für den tödlichen Verlauf war oder ob weitere Umstände, wie die Geschwindigkeit oder der Zustand der Fahrbahn, eine Rolle spielten. Die Polizei führt weiterhin Ermittlungen durch, um den genauen Hergang der Kollision aufzuklären. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Handlung oder andere beteiligte Fahrzeuge, die in den Unfall mit dem Baustellenschild verwickelt gewesen wären.

Verkehrssperren und offizielle Reaktionen

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrers musste die Landesstraße L3 im Bereich der Baustelle zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Diese Sperre führte zu erheblichen Behinderungen im lokalen Straßenverkehr, da die wichtige Verbindungsstraße zwischen Lauterach und Schwarzach für den Zeitraum von einer Stunde nicht passierbar war. Die Polizei rät Autofahrern, alternative Routen zu planen oder mit Verzögerungen zu rechnen.

Der tödliche Unfall in Wolfurt hebt erneut die Gefahr von Radfahrern auf Straßen mit Baustellen und unübersichtlichen Situationen hervor. Die Behörden betonen regelmäßig die Notwendigkeit des Tragens von Helmen und der angepassten Fahrweise. Für die Angehörigen des 59-Jährigen ist der plötzliche Verlust ein schwerer Schlag. Die genauen Umstände, warum der Mann gegen das Schild stürzte, sind laut Polizei noch nicht abschließend geklärt, weshalb keine weiteren Details zur Unfallursache bekannt gegeben werden.