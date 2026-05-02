Tödlicher Drohnenangriff in Cherson – Ukraine greift russische Militärflugzeuge an

Mindestens zwei Menschen sind bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus in Cherson getötet worden. Gleichzeitig hat die Ukraine nach eigenen Angaben russische Kampfjets im Uralgebirge angegriffen.

Bei einem verheerenden russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der südukrainischen Stadt Cherson sind am Samstagmorgen mindestens zwei Zivilisten, ein Mann und eine Frau, ihr Leben verloren.

Wie Olexander Prokudin, der Militärgouverneur der Region Cherson, über den Nachrichtendienst Telegram mitteilte, wurden zusätzlich sieben weitere Insassen des Busses verletzt – darunter sechs Männer und eine Frau. Alle verletzten Personen wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wo sie medizinisch versorgt werden. Dieser Angriff unterstreicht die anhaltende Gefahr, der sich die Zivilbevölkerung in der Region Cherson ausgesetzt sieht, da die Stadt aufgrund ihrer strategischen Lage nahe der Frontlinie kontinuierlich russischen Angriffen ausgesetzt ist.

Die russischen Streitkräfte setzen dabei eine Vielzahl von Waffen ein, darunter Artillerie, Drohnen und Raketen, um die Stadt und ihre Bewohner zu terrorisieren. Cherson erlebte im Frühjahr 2022 die Besetzung durch russische Truppen, die jedoch im Herbst desselben Jahres im Zuge einer erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive gezwungen waren, sich über den Fluss Dnipro zurückzuziehen. Seitdem verläuft die Frontlinie unmittelbar östlich der Stadt, was Cherson zu einem regelmäßigen Ziel russischer Angriffe macht.

Die ständigen Beschussvorfälle führen zu erheblichen Zerstörungen und beeinträchtigen das Leben der Zivilbevölkerung nachhaltig. Die ukrainischen Behörden arbeiten unermüdlich daran, die Bevölkerung zu schützen und die notwendige humanitäre Hilfe zu leisten, doch die anhaltende Eskalation der Gewalt stellt eine enorme Herausforderung dar. Die Situation in Cherson ist ein trauriges Beispiel für die brutale Realität des Krieges und die Notwendigkeit, die Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte zu schützen.

Die internationale Gemeinschaft ist aufgefordert, weiterhin Druck auf Russland auszuüben, um die Angriffe auf zivile Infrastruktur zu beenden und eine friedliche Lösung des Konflikts zu ermöglichen. Die Zerstörung von zivilen Transportmitteln wie Kleinbussen, die für die Mobilität der Bevölkerung unerlässlich sind, stellt eine klare Verletzung des humanitären Völkerrechts dar. Parallel zu den Angriffen auf Cherson hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben einen erfolgreichen Gegenangriff tief im russischen Territorium durchgeführt.

Dem ukrainischen Generalstab zufolge wurden zwei russische Kampfjets, eine Su-57 und eine Su-34, mit Drohnen im Uralgebirge, etwa 1700 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, getroffen. Robert Browdi, der Chef der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, berichtete auf Telegram von einem weiteren, bisher nicht identifizierten Flugzeug des russischen Flugzeugbauers Suchoi, das ebenfalls beschädigt wurde. Der Angriff auf den Militärflugplatz Schagol im Gebiet Tscheljabinsk soll bereits Ende der vergangenen Woche stattgefunden haben. Das Ausmaß der entstandenen Schäden wird derzeit noch evaluiert.

Die Su-57 gilt als das modernste Mehrzweckkampfflugzeug der russischen Streitkräfte und wurde erst 2020 in Dienst gestellt, wobei die Produktionszahlen bisher begrenzt sind. Die Su-34 hingegen wird von Russland häufig für den Abwurf von Gleitbomben eingesetzt, die bereits schwere Zerstörungen in ukrainischen Städten wie Charkiw verursacht haben. Dieser Angriff demonstriert die wachsende Fähigkeit der Ukraine, Ziele tief im russischen Territorium anzugreifen und die russische Militärinfrastruktur zu schwächen





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