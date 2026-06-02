Tödlicher Brand in Niederösterreich: Zigarettenreste als wahrscheinliche Ursache

Beim Brand in einem Mehrparteienhaus in Niederösterreich ist ein 36-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Polizei geht von heißen Zigarettenresten als Auslöser aus, schließt aber eine offene Flamme nicht aus.

In der Nacht auf Montag, den 1. Juni, kam ein 36-jähriger Bewohner bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus ums Leben. Die Flammen waren im dritten Stock des Gebäudes ausgebrochen, und als die Einsatzkräfte kurz vor Mitternacht alarmiert wurden, war die Wohnung bereits stark verraucht.

Die Feuerwehr brachte den Mann mit einer Trage ins Freie, Sanitäter und Notarzt kämpften sofort um sein Leben, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Mann starb noch an der Einsatzstelle. Wie "ORF NÖ" heute berichtet, geht die Polizei nun von Zigarettenresten als wahrscheinlichste Ursache aus. Heiße Zigarettenreste seien "sehr wahrscheinlich" der Auslöser des Feuers gewesen.

Polizeisprecher Johann Baumschlager gibt gegenüber "ORF NÖ" an, dass man eine offene Flamme wie ein Teelicht jedoch nicht ganz ausschließen könne. Die Kripo hat die Brandursache untersucht und kam zu diesem vorläufigen Ergebnis. Schon beim Einsatz war klar, dass für den Bewohner kaum noch eine Chance bestand, trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr. Der tragische Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Gefahren von Unachtsamkeit im Haushalt, insbesondere im Umgang mit Feuer und brennbaren Materialien.

Solche Vorfälle geschehen oft in Sekunden und können verheerende Folgen haben. Die genauen Umstände, die zu dem Brand führten, bleiben weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise wird eine weitere Untersuchung der Brandstelle durch Sachverständige notwendig sein, um alle Aspekte abschließend zu klären. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auch um Hinweise aus der Bevölkerung, falls jemand etwas Auffälliges beobachtet hat





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