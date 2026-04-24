Tödlicher Brand in Hollabrunn: Mann stirbt in brennender Wohnung

Ein 57-jähriger Mann ist bei einem Brand in einer Wohnung in Hollabrunn ums Leben gekommen. Eine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, jedoch kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Ein verheerender Brand in einem Mehrparteienhaus in Hollabrunn forderte am heutigen Abend ein Menschenleben. Der Notruf ging um 17:10 Uhr bei der Feuerwehr ein, ausgelöst durch eine aufmerksame Bewohnerin, die Brand geruch im Stiegenhaus wahrnahm.

Bei der Erkundung stellte die Frau fest, dass in einer Wohnung eine Sitzbank bereits in Vollbrand stand. Mutig versuchte sie, in das Schlafzimmer vorzudringen, um nach dem Bewohner zu suchen, wurde jedoch von der extremen Rauchentwicklung aufgehalten. Unverzüglich alarmierte sie die Nachbarn und initiierte so die Rettungskette. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Hollabrunn bestätigte sich die Meldung, dass sich noch eine Person in der betroffenen Wohnung befand.

Eine weitere Person konnte glücklicherweise rechtzeitig aus dem Stiegenhaus gerettet und in die Obhut des Roten Kreuzes übergeben werden. Die Feuerwehrleute, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, fanden den 57-jährigen Bewohner der Wohnung jedoch schwer verletzt vor. Trotz sofortiger Maßnahmen und des Versuchs, ihn ins Freie zu bringen, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Einsatzort an den Folgen der Brandverletzungen und der Rauchgasvergiftung.

Die genauen Umstände des Brandes sind derzeit noch unklar und werden von der Polizei untersucht. Es wird geprüft, ob technische Defekte, menschliches Fehlverhalten oder andere Faktoren die Ursache für das Feuer waren. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass er auf weitere Wohnungen übergreift. Die 45-jährige Verwandte des Verstorbenen wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vorsorglich in das Landesklinikum Hollabrunn eingeliefert.

Ihr Zustand ist stabil, sie wird jedoch weiterhin medizinisch überwacht. Nach einer gründlichen Kontrolle aller Wohnungen, mit Ausnahme der durch den Brand betroffenen Wohnung, konnten die Bewohner gegen 18:20 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Feuerwehr hat die Brandwohnung versiegelt und wird diese im Rahmen der weiteren Ermittlungen genauer untersuchen. Dieser tragische Vorfall unterstreicht einmal mehr die Bedeutung von funktionierenden Rauchmeldern in allen Wohnungen.

Sie können im Ernstfall lebensrettend sein, indem sie frühzeitig auf einen Brand aufmerksam machen und den Bewohnern Zeit zur Flucht geben. Die Feuerwehr Hollabrunn bietet regelmäßige Beratungen zum Thema Brandschutz an und steht den Bürgern bei Fragen zur Verfügung. Die Gemeinde Hollabrunn hat ihre Anteilnahme den Angehörigen des Verstorbenen ausgedrückt und Unterstützung angeboten. Die Bevölkerung wird gebeten, weiterhin wachsam zu sein und im Falle eines Brandes unverzüglich die Feuerwehr zu alarmieren





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