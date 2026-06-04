Tödlicher Bergunfall am Großen Rettenstein in den Kitzbüheler Alpen

Ein 69-Jähriger Mann stürzt beim Abstieg vom Großen Rettenstein tödlich ab. Die Bergrettung und ein Notarzthubschrauber waren im Einsatz, konnten jedoch nicht mehr helfen. Die Wander Gruppe wurde psychologisch betreut.

Bei einer tragischen Bergtour in den Kitzbüheler Alpen kam am Donnerstag ein 69-jähriger Mann ums Leben. Der Vorfall ereignete sich während des Abstiegs vom Großen Rettenstein, als der Mann außerhalb des markierten Weges auf einem grasbewachsenen Hang ausrutschte und etwa 100 Meter weiter über eine Schotterrinne abstürzte.

Seine Begleiter, eine neunköpfige Wandergruppe, stiegen sofort zu ihm ab und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Trotz des raschen Einsatzes von Notarzthubschrauber und Bergrettung konnten die Retter den Mann nicht wiederbeleben. Er wurde schließlich mit einem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen, wo der Tod bestätigt wurde. Die übrigen Gruppenmitglieder wurden vor Ort von der Bergrettung und einem Kriseninterventionsteam betreut, um sie psychologisch zu stabilisieren.

Die genauen Umstände, die zu dem folgenschweren Absturz führten, werden derzeit von der Polizei geklärt. Möglicherweise spielte eine Kombination aus ungesichertem Gelände, eigenem Fehltritt oder plötzlicher gesundheitlicher Probleme eine Rolle. Der Große Rettenstein ist ein beliebtes Wanderziel, das jedoch aufgrund seiner steilen und teils unchristlichen Hänge auch erfahrene Bergsteiger vor Herausforderungen stellt. Solche Unfälle zeigenimmer wieder die Bedeutung von ausreichender Vorbereitung, properer Ausrüstung und ständiger Wachsamkeit in den Alpen.

Für die betroffenen Wanderfreunde ist der Vorfall ein schwerer Schock. Die schnelle Hilfe der Bergrettung und des Notarztdienstes wurde gelobt, doch der tragische Ausgang lässt sich in solchen Fällen nicht immer verhindern. Die tiroler Behörden werden in Kürze einen offiziellen Bericht veröffentlichen, der weitere Details zum Unfallhergang liefern soll. Bis dahin gilt unser Mitgefühl den Angehörigen und der Wandergruppe, die dieses Ereignis miterleben mussten.

Die Bergung des Verunglückten verlief ohne weitere Zwischenfälle, doch die Erinnerung an den plötzlichen Tod in den Bergen wird bei vielen nachhallen





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