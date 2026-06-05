Tödlicher Bergunfall am Großen Rettenstein: 69-jähriger Deutscher stirbt nach Sturz

Bei einer Bergwanderung am Großen Rettenstein in Kirchberg (Tirol) ist ein 69-jähriger Deutscher tödlich verunglückt. Der Mann stürzte am Nachmittag des 4. Juni 2026 etwa 100 Meter über einen steilen Hang ab. Trotz sofortiger Reanimation durch Begleiter und den Notarzthubschrauber Heli 4 kam jede Hilfe zu spät.

Am 4. Juni 2026 ereignete sich im Gemeindegebiet von Kirchberg in Tirol ein tragischer Bergunfall , bei dem ein 69-jähriger deutscher Wanderer ums Leben kam. Die neunköpfige Gruppe war am Vormittag zur Bergwanderung auf den Großen Rettenstein aufgebrochen, einem beliebten Gipfel in den Kitzbüheler Alpen mit einer Höhe von 2.362 Metern.

Die Tour führte über den Normalweg, der teils über steile und ausgesetzte Passagen verläuft. Gegen 13.40 Uhr befanden sich der 69-Jährige gemeinsam mit drei weiteren Personen beim Abstieg auf der nordöstlichen Seite des Berges auf einer Seehöhe von etwa 2.145 Metern. Die übrigen fünf Wanderer der Gruppe befanden sich unterhalb dieser Stelle, als sich das Unglück ereignete. Der 69-Jährige geriet auf dem schmalen Steig aus noch ungeklärter Ursache ins Rutschen und stürzte über den Weg hinaus.

Zunächst schlug er auf einem grasbewachsenen Hang auf, bevor er weiter über eine darunter liegende Schotterrinne in die Tiefe stürzte. Nach einem Sturz von rund 100 Metern kam er schwer verletzt zum Stillstand. Seine Begleiter stiegen sofort zu ihm ab und begannen unverzüglich mit der Laienreanimation.

Parallel dazu wurde der Notruf abgesetzt, woraufhin umgehend der NAH Heli 4, die Bergrettung Kirchberg, die Freiwillige Feuerwehr Aschau, das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes, die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle Tirol sowie die Alpinpolizei Kitzbühel und eine Polizeistreife alarmiert wurden. Die Besatzung des NAH Heli 4 übernahm nach ihrer Landung die Reanimation von den Ersthelfern und setzte diese mit fortschrittlicher medizinischer Ausrüstung fort.

Trotz aller Bemühungen musste der Einsatz jedoch erfolglos abgebrochen werden - der Wanderer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Verstorbene wurde anschließend mit dem Polizeihubschrauber Libelle Tirol ins Tal geflogen. Insgesamt waren 14 Mann der Bergrettung Kirchberg in Tirol, 12 Mann der FF Aschau mit drei Fahrzeugen sowie verschiedene andere Einsatzkräfte vor Ort. Die genauen Umstände des Unglücks werden nun von der Alpinpolizei Kitzbühel untersucht.

Dieser tragische Vorfall erinnert daran, dass Bergtouren trotz aller Vorbereitung nicht ohne Risiken sind. Wanderer sollten stets die Wetterbedingungen beachten, ausreichend Trittsicherheit und Schwindelfreiheit mitbringen und bei Unsicherheiten besser umkehren





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