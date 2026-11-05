Tödlicher Autounfall in Ried in der Riedmark: 66-Jähriger stirzt nach Verkehrsunfall

Ein 66-Jähriger verunglückte am 5. November bei Ried in der Riedmark tödlich. Sein Fahrzeug schleuderte von der Fahrbahn, prallte gegen einen Baum und überschlug sich.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am 5. November den Bezirk Perg erschüttert, als ein 66-jähriger Autofahrer bei Ried in der Riedmark sein Leben verlor. Der Mann war am Vormittag gegen 11.45 Uhr von Wartberg ob der Aist kommend auf dem Weg nach Mauthausen, als sein Fahrzeug im Ortschaftsbereich der Holzgasse die Kontrolle verlor und von der Fahrbahn abkam. Trotz sofortiger Bemühungen von Rettungsdienst und Feuerwehr blieb jede Hilfe zu spät, da der Lenker noch an der Unfallstelle verstarb. Die Umstände deuten auf einen plötzlichen Kontrollverlust hin, der zu einer katastrophalen Kette von Ereignissen führte.

Ablauf des tödlichen Unfalls in der Holzgasse

Die Polizei und die Rettungsleute rekonstruieren den Hergang des Unglücks basierend auf den Spuren am Tatort. Nach dem Abkommen von der Straße schleuderte der Pkw über eine angrenzende Wiese und prallte mit hoher Wucht gegen einen Birnenbaum, der eine Dicke von etwa 25 Zentimetern aufwies. Die Krafteinwirkung war so intensiv, dass der Baum vollständig abgerissen wurde. Das Fahrzeug wurde dabei zu einem totalen Wrack zerstört und beschädigte durch die Aufprallenergie auch die Wand eines Nebengebäudes auf einem benachbarten Bauernhof, wobei ein Reifen vom Auto weggeschleudert wurde.

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Der Zusammenprall löste einen komplexen physikalischen Prozess aus, der das Fahrzeug weit von der Unfallursprung entfernt landete. Nach dem Aufprall gegen den Baum überschlug sich das Auto mehrfach und kam erst etwa 100 Meter weiter vom ersten Aufprallpunkt zum Stillstand. Insgesamt legte das Fahrzeug auf der Wiese rund 100 Meter zurück, bevor es die Baumkrone berührte, und weitere 100 Meter nach dem Überschlag. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Wagen aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle verlor, was zu dieser folgenschweren Abweichung führte.

Rettungsmaßnahmen und Einsatz der Feuerwehr

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, befand sich der 66-Jährige eingeklemmt im völlig zerstörten Fahrzeuginneren. Die Feuerwehr musste mit Spezialgerät aufwenden, um den Mann aus dem Trümmersberg zu befreien, da das Fahrzeug durch die mehrfachen Überschläge und den Aufprall gegen den massiven Baum deformiert war. Sobald der Fahrer freigelegt war, übernahmen der Rettungsdienst und der Notarzt die medizinische Versorgung. Sie versuchten intensiv, den Mann vor Ort wiederzubeleben, doch die schweren Verletzungen waren bereits irreversibel.

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Trotz der professionellen und schnellen Intervention der Helfer verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Unfallhergang zeigt die dramatische Wirkung von hohen Geschwindigkeiten und plötzlichen Ausweichmanövern auf weichen Untergrund wie Wiesen, wo Bremswege extrem lang sind und Hindernisse wie Bäume kaum nachgeben. Die Tatsache, dass ein Reifen das Nachbargebäude traf, unterstreicht die immense kinetische Energie, die bei einem solchen Unfall freigesetzt wird. Die genauen Ursachen für das Verlieren der Kontrolle bleiben vorerst im Fokus der weiterführenden Ermittlungen.

Unterstützung für Betroffene und Angehörige

Solche plötzlichen Todesfälle lösen oft akute Krisen aus, für die in Österreich spezielle Hilfsangebote bestehen. Anonyme und kostenlose Hotlines stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um Menschen in Schocksituationen beizustehen. Unter der Nummer 142 können Betroffene täglichTag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner erreichen, die aktiv zuhören und in der akuten Phase helfen. Für Kinder und Jugendliche, die durch einen solchen Vorfall betroffen sein könnten, ist die Nummer 142 jederzeit erreichbar.

Für langfristige Unterstützung bei der Trauerbewältigung gibt es weitere spezifische Anlaufstellen in ganz Österreich. Der Dachverband Hospiz Österreich bietet professionelle Begleitung an, während die Plattform Tod und Trauer Informationen und Netzwerke bereitstellt. Auch die Caritas Trauerbegleitung hilft Angehörigen dabei, den Verlust zu verarbeiten. Diese Ressourcen sind essenziell, um die psychologischen Folgen eines solchen schweren Verkehrsunfalls in Ried in der Riedmark zu bewältigen und Betroffenen nachhaltige Hilfe zu bieten.