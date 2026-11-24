Ein 43-jähriger Österreicher verunglückt am 23. November 2026 tödlich auf der B 175 bei Niederndorferberg. Details zum Unfallhergang und den Rettungskräften.

Am 23. November 2026 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Tiroler Bezirk Kufstein, bei dem ein 43-jähriger Österreicher tödlich zu Schaden kam. Gegen 20:50 Uhr lenkte der Mann sein Fahrzeug auf der Bundesstraße B 175 in der Ortschaft Niederndorferberg talwärts. Der 43-jährige Fahrer saß während der Fahrt allein im Pkw und trug keinen Sicherheitsgurt. Es handelte sich um einen tragischen Einzelunfall, der die lokale Infrastruktur und die Notdienste erheblich belastete.

Unfallhergang auf der B 175 im Detail

Der tödliche Unfallmechanismus vollzog sich auf einer streckenabschnitt der Bundesstraße B 175 bei Niederndorferberg. Der Lenker verlor in einem scharfen Rechtskurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug. Obwohl die Asphaltstraße zum Zeitpunkt des Unglücks als trocken beschrieben wird, lenkte der Pkw aus unbekannter Ursache geradeaus aus der Fahrbahn. Das Auto rutschte den bewaldeten Hang hinab und kam schließlich rund 50 Meter unterhalb der ursprünglichen Straßenhöhe im Waldstück zum Stillstand. Der Sturz aus dieser Höhe verursachte wahrscheinlich den Totalschaden am Fahrzeug.

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Während des Absturzes kam es zu einer extremen Belastungssituation für den Insassen. Vermutlich wurde der 43-jährige Fahrer durch die Wucht der Kollision und die Aerodynamik des Sturzes aus dem Innenraum geschleudert. Er landete lebenslos im Hangbereich unterhalb der Unfallstelle. Die Windschutzscheibe brach mit hoher Wahrscheinlichkeit bei diesem Vorgang, was den Auswurf des Fahrers aus dem Cabrio oder Pkw ermöglichte. Der genaue Moment des Auswurfs lässt sich nur durch die Spuren am Wrack und am Unfallort rekonstruieren.

Rettungskette und Bergung der Leiche

Die Warnung an die zuständigen Behörden erfolgte durch zufällig vorbeikommende Verkehrsteilnehmer. Mehrere Autofahrer entdeckten größere Äste, die nach dem Unfall auf der Fahrbahn der B 175 lagen und eine Gefahr darstellten. Sie verständigten telefonisch die Straßenmeisterei Kufstein, um diese Hindernisse beseitigen zu lassen. Erst im Zuge dieser Aufräumarbeiten, die um 21:30 Uhr stattfanden, stieß ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei auf das abgestürzte Fahrzeug im unteren Hangbereich.

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Sofort nach der Entdeckung setzte die Straßenmeisterei Kufstein die volle Rettungskette in Gang. Die anrückenden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes stiegen in das schwierig zugängliche Terrain ab, um zur betroffenen Person zu gelangen. Am Ort des Geschehens wurde der leblose Fahrer gefunden, der bereits schwerste Verletzungen erlitten hatte. Die anwesenden Sanitärer und der Notarzt versuchten unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen zu helfen. Diese Bemühungen verliefen jedoch negativ, da der 43-Jährige am Unfallort den Tod fand.

Involved Emergency Services and Aftermath

Bei der Bergung und dem Rettungseinsatz waren mehrere Einheiten im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Niederndorferberg sowie die Feuerwehr Niederndorf rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Die Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Kufstein war entscheidend, um zunächst die Fahrbahn zu sichern und dann den Zugang zum Unfallort zu ermöglichen. Auch die Rettung und die Bergrettung waren mit dem First-Responder-Team vor Ort, um die medizinische Erstversorgung zu gewährleisten.

Ein Notarztteam unterstützte die Bemühungen, um den bereits verstorbenen Fahrer noch versuchen zu reanimieren, bevor die Bergung und die weiteren polizeilichen Maßnahmen eingeleitet wurden. Der Pkw erlitt vermutlich einen Totalschaden und muss anschließend abgebrochen werden. Die Bundesstraße B 175 war durch die Äste auf der Fahrbahn teilweise blockiert, bis die Straßenmeisterei Kufstein die Freiräumung abgeschlossen hatte. Der Vorfall am 23. November 2026 bleibt ein tragisches Beispiel für die Gefahren von Kontrollverlust in Kurven, insbesondere bei fehlendem Gurt.