Tödliche Beziehungstat in Oberösterreich: Lehrer tötet Ex-Freundin und begeht Suizid

In Taufkirchen an der Pram hat ein 29-jähriger Lehrer seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 28-jährige Lehrerin, in der Schulbibliothek getötet. Anschließend verübte der Mann an einem anderen Ort Suizid. Die Leiche der Frau wurde von Angehörigen vermisst und in der Schule gefunden. Das Fahrzeug des Täters prallte gegen einen Baum, in ihm fand man seine Leiche mit Schussverletzungen. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus und ermittelt zum Motiv.

In Taufkirchen an der Pram, einer Gemeinde im Bezirk Schärding in Oberösterreich , kam es zu einer tragischen Gewalttat mit anschließendem Suizid . Ein 29-jähriger Lehrer wird verdächtigt, seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 28-jährige Lehrer in, getötet zu haben.

Die Leiche der Frau wurde in der Schulbibliothek eines örtlichen Bildungseinrichtung gefunden, wo beide beruflich tätig waren. Die Angehörigen der 28-Jährigen hatten sie vermisst, als sie nicht nach Hause gekommen war, und die Suche führte schließlich zu dem erschütternden Fund in der Bibliothek. Der mutmaßliche Täter, der ebenfalls als Lehrer an der Schule arbeitete, beging nach der Tat in einiger Entfernung vom Tatort Selbstmord.

Sein Fahrzeug war mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt; im Wrack des Autos fanden Einsatzkräfte seine Leiche, die mehrere Schussverletzungen am Kopf aufwies. Die Kriminalpolizei geht daher von einem Suizid des Mannes aus. Das genaue Motiv für die brutale Tat ist derzeit noch nicht geklärt, jedoch ist aufgrund der bekannten Beziehung zwischen Opfer und Täter von einer so genannten Beziehungstat auszugehen.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Hintergründe des Verbrechens vollständig aufzuklären und weitere Details zur Abfolge der Ereignisse zu rekonstruieren. Die Tat hat in der kleinen Gemeinde für großes Entsetzen und Trauer gesorgt, insbesondere im schulischen Umfeld, wo beide Personen beschäftigt waren. Die Schulverwaltung hat umgehend psychologische Unterstützung für Schüler und Mitarbeiter organisiert. Solche Taten zeigen erneut, wie gefährlich eine Trennung oder ein Beziehungsende sein kann und unterstreichen die Bedeutung von Präventionsangeboten und Hilfsnetzwerken für Menschen in Konfliktsituationen.

In Österreich gibt es mehrere Anlaufstellen für Betroffene von häuslicher Gewalt, darunter das Frauenhaus-Notruf unter der Telefonnummer 057722, die Österreichischen Gewaltschutzzentren unter 0800/700-217 sowie in Oberösterreich das Autonome Frauenzentrum - Frauennotruf OÖ unter 0732/602200. Bei akuter Gefahr ist die Polizei über den Notruf 133 erreichbar. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, bei Anzeichen von Gewalt nicht wegzusehen, sondern Hilfe zu suchen und anzubieten





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