Todesursache von Buckelwal 'Timmy' soll geklärt werden

Der geschwächte Buckelwal 'Timmy', der vor einem Monat in der Nordsee freigelassen wurde, ist tot an einem Strand in Dänemark angespült worden. Experten hatten bereits befürchtet, dass das Tier nicht genug Kraft hatte, um längerfristig im tiefen Wasser zu schwimmen. Nun soll eine Obduktion klären, woran der Wal letztlich verendet ist.

Der Buckelwal ' Timmy ', der vor einem Monat in der Nordsee freigelassen wurde, ist tot an einem Strand in Dänemark angespült worden. Experten hatten bereits befürchtet, dass das extrem geschwächte Tier nicht genug Kraft hatte, um längerfristig im tiefen Wasser zu schwimmen.

Am Donnerstag soll ein Team aus Tierärzten und Forschern klären, woran das etwa 14 Meter lange Tier letztlich verendet ist. Die Obduktion findet öffentlich direkt am Strand statt und Interessierte können zusehen. Das Forscherteam will unter anderem untersuchen, ob der Wal durch Plastik im Magen oder andere menschengemachte Einflüsse zu Tode gekommen ist. Buckelwale verirren sich nur selten in die flachen Gewässer der Nordsee.

Der Kadaver war in den vergangenen Tagen aufgebläht und wurde von Möwen traktiert. Nach der öffentlichen Obduktion sollen die Überreste des Tieres abtransportiert werden. Das Vorhaben der Wissenschaftler birgt jedoch einige Risiken. Da Timmys Körper unter Druck steht, könnten Gase und Flüssigkeiten beim Öffnen des Kadavers schlagartig austreten. Zudem könnten sogar Teile des Meeressäugers durch die Luft fliegen





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