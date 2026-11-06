Todesfund in Scharnstein: 89-jährige Frau vermisst und tot aufgefunden

Suchaktion in Scharnstein: Eine 89-jährige Seniorin ging am 5. November 2026 verloren. Am 6. November wurde sie tot im Bachbett entdeckt. Unfalltod ohne Fremdverschulden.

Am Donnerstag, dem 5. November 2026, startete eine massive Suche nach einer vermissten 89-jährigen Frau in der Oberösterreichischen Gemeinde Scharnstein. Die ältere Dame war am späten Nachmittag von einem lokalen Seniorenheim abgängig geworden. Um 16 Uhr wurde ihr Verschwinden offiziell bei der Polizei im Bezirk Gmunden gemeldet. Diese Meldung löste sofort umfangreiche Suchmaßnahmen aus, die bis weit in die Nacht andauerten.

Die Einsatzleitung koordinierte ein sehr großes Aufgebot an Fachkräften, um die Verbleibende zu finden. Im Einsatz waren Such- und Rettungshunde, mehrere Drohnen, sechs Feuerwehren und die Polizei. Die Temperaturen lagen knapp um den Gefrierpunkt, was die Suche zusätzlich erschwerte. Die Einsatzkräfte durchsuchten das betroffene Gebiet sowohl zu Fuß als auch aus der Luft systematisch.

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Einsatzkräfte und technische Unterstützung

Neben den menschlichen Kräften kamen moderne technische Hilfsmittel zum Einsatz, um die Suchfläche effektiv abzudecken. Mehrere Drohnen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei patruliierten über dem Gelände. Diese Luftunterstützung war entscheidend, um auch schwer zugängliche Areale schnell zu scannen. Die Kombination aus Bodenpersonal und Luftaufklärung sollte die Chancen auf einen schnellen Fund maximieren.

Die Suche verlief nicht unter einfachen Bedingungen. Die kalten Temperaturen in der Nähe des Gefrierpunkts stellten eine zusätzliche Herausforderung für die Einsatzkräfte dar. Trotzdem arbeiteten alle Beteiligten unermüdlich daran, die vermisse Seniorin zu finden. Die Koordinierung der verschiedenen Gruppen erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Organisationen vor Ort.

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Dauer und Ablauf der Suchaktion

Die Suchaktion zog sich über mehrere Stunden hinweg hin. Die letzten Einsatzkräfte zogen sich erst am frühen Morgen des 6. November 2026 gegen 4 Uhr von der Einsatzzentrale zurück. Dennoch blieb die Lage hochspannend, da das Ergebnis der Suche noch offen war. Die Einsatzleitung bereitete die Kräfte auf eine Fortsetzung der Maßnahmen am nächsten Tag vor.

Um 7 Uhr morgens am 6. November wurde die Suche offiziell wieder aufgenommen. Die Einsatzkräfte begannen erneut mit der Durchmusterung des Gebiets. Die Anspannung war in der Bevölkerung und unter den Helfern spürbar, da die Wetterbedingungen und die Nacht ohne Ergebnis verstrichen waren. Alle Augen richteten sich auf die Teams, die nach der Pause die Suche fortsetzten.

Fund der Leiche und Untersuchungen

Kurz vor 10 Uhr am 6. November 2026 erbrachte die Suche das erwartete Ergebnis. Ein Suchtrupp des Bergrettungsdienstes Grünau stieß auf die Vermisste. Die 89-jährige Frau wurde tot im Bereich der Kothmühle in Scharnstein aufgefunden. Sie lag in einem Bachbett neben der dortigen Gleisanlage. Die Stelle war abseits der Hauptwege gelegen.

Sofort nach der Auffindung übernahmen die zuständigen Behörden die weiteren Schritte. Eine Leichenbeschau wurde durchgeführt, um die Umstände des Todes festzustellen. Die ärztlichen Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Unfalltod handelte. Es gab keine Anzeichen für ein Fremdverschulden Dritter.

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Rechtliche Einordnung des Vorfalls

Die Feststellung des Unfalltods schließt strafrechtliche Ermittlungen gegen andere Personen aus. Die Behörden gehen davon aus, dass die Seniorin selbstständig oder infolge eines Unfalls in das Bachbett gelangt ist. Die genauen Umstände des Stürzens oder Hineingelangen sind nicht weiter von außen einsehbar, stehen aber im Kontext des natürlichen Sterbevorgangs.

Die Familie der Verstorbenen wurde über das traurige Ereignis informiert. Die Polizei und die Bergrettung schlossen ihre Maßnahmen nach der offiziellen Meldung des Todesfalls ab. Die öffentliche Suche, die über mehr als einen Tag andauerte, ist damit beendet. Die Behörden bedanken sich bei allen beteiligten Helfern für ihren Einsatz.